Zus van Noord-Koreaanse dictator kaapt Winterspelen met uniek bezoek

Internationaal debuut

Voor de 30-jarige Kim betekenen de Winterspelen haar debuut op het internationale toneel. Ook in eigen land speelt ze pas sinds kort een hoofdrol. Na jarenlang in de schaduw van haar oudere broer te hebben geleefd, werd ze vorig jaar op het schild gehesen als diens potentiële opvolger . Kim Jong-un gaf haar toen een plek in het politburo, het almachtige orgaan dat het land bestuurt.

Kim Yo-jong dook pas in 2010 in het publiek op en was een jaar later naast haar broer te zien op de begrafenis van hun vader, Kim Jong-il. Het duurde tot maart 2014 voor ze in de strak geregisseerde staatspers werd genoemd. Het was een signaal dat Kim Yo-jong een rol ging spelen in het regime. Ze kreeg toen de regie over de personencultus rond Kim Jong-un.