Zweden naturaliseert ter dood veroordeelde Iraanse prof

Djalali gaf les aan het Karolinska instituut in Stockholm en was ook gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De wetenschapper werd in 2016 opgepakt in Iran op beschuldiging van spionage, waarvoor hij intussen ter dood is veroordeeld. Hij zou informatie hebben geleverd aan Israël, die later de moord op een aantal Iraanse atoomwetenschappers mogelijk maakte. Eind vorig jaar heeft het Iraanse hooggerechtshof de doodstraf nog bevestigd.