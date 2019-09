'Politieke rockster' Trudeau zakt door vloer

Een ‘racistische’ foto bedreigt de herverkiezing van de Canadese premier Justin Trudeau. Belangenvermening en onvervulde beloftes ondermijnden al eerder zijn hype als liberale heiland.

Met een oude foto van Trudeau legde het tijdschrift Time woensdagnacht een bom onder het zorgvuldig gecultiveerde progressieve imago én de herverkiezingscampagne van de liberale Canadese premier. Op die foto is Trudeau verkleed als Aladdin, inclusief donkere schmink. Leidt het zwartepietendebat in onze contreien tot verhitte discussies, dan is zo’n ‘blackface’ in Noord-Amerika al helemaal ‘not done’.

‘Ik had beter moeten weten. Het spijt me enorm’, reageerde Trudeau donderdag. ‘Dit is een openlijke daad van spot en racisme’, fulmineerde oppositieleider Andrew Scheer. Over een maand trekken de Canadezen naar de stembus en de Liberale Partij is verwikkeld in een bitse nek-aan-nekrace met Scheers Conservatieven. Is de ‘blackface’-foto een uiterst pijnlijk moment, dan haalden schandalen eerder al de lucht uit ‘Trudeaumania’.

Rockster

De toen 43-jarige Trudeau bestormde in 2015 als een politieke rockster het Canadese en internationale toneel, wat zijn Liberale Partij onverwacht aan de macht hielp. Knap en charismatisch als zijn legendarische vader Pierre, die tussen 1968 en 1984 bijna onafgebroken premier was, belichaamde Trudeau een hoopvol, rechtvaardig, groen en multicultureel Canada. Hij installeerde de eerste Canadese regering die evenveel vrouwen als mannen telde. Hij gaf ook prominente ministerposten aan leden van de oorspronkelijke Inuït-bevolking, aan vluchtelingen uit Afghanistan en Somalië, aan religieuze minderheden en gehandicapte politici.

Dit is een openlijke daad van spot en racisme. andrew scheer canadese oppositieleider

Trudeau toonde zich een meester van de politieke marketing. Een boksmatch met een politieke rivaal, foto’s in ontbloot bovenlichaam, een cool verleden als buitenwipper en snowboardinstructeur: Trudeau leek de perfecte ‘Instagram-premier’ van de 21ste eeuw. Toen de Amerikaanse buren de rechtsnationalist Donald Trump verkozen, werd Trudeau zelfs ‘de grootste hoop van de vrije wereld’ genoemd.

De ecologische ambities ten spijt dreigt Canada wel de klimaatdoelstellingen van Parijs te missen en wekte Trudeau wrevel door de aanleg van een oliepijplijn te steunen. Hij voerde wel degelijk een strenger asielbeleid in, hield de omstreden wapenverkoop aan Saudi-Arabië in stand en gunde Trump een herziening van het Nafta-vrijhandelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico.

Schandalen

Dit jaar ontplofte ook nog eens het fraudeschandaal rond SNCLavalin in Trudeaus gezicht. Die Canadese bouw- en engineeringmultinational staat terecht voor steekpenningen die ze ooit aan de Libische dictator Muammar Khadaffi heeft gegeven. Trudeaus entourage, zo bleek, oefende grote druk uit op minister van Justitie Jody Wilson-Raybould om een deal te sluiten met SCN-Lavalin. De schrik voor groot jobverlies in de electoraal gewichtige provincie Quebec, waar de hoofdzetel van het bedrijf is gevestigd, leidde zelfs tot het ontslag van de onbuigzame Wilson-Raybould.

Deze zomer kreeg Trudeau een officiële blaam van de ethische waakhond wegens belangenvermenging. Zijn populariteitsscore daalde tot nauwelijks 30 procent. En stilaan moet Trudeau beginnen te vrezen dat hij zal toetreden tot de kleine groep Canadese premiers die de voorbije eeuw niet herverkozen raakten. De ‘blackface’-onthulling moet hem doen inzien dat het schaamrood een meer gepaste kleur op zijn kaken is.