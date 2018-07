'1.000.000 procent inflatie in Venezuela'

Het Zuid-Amerikaanse land gaat volgens het IMF in een rotvaart de Weimarrepubliek en Zimbabwe achterna.

Terwijl de Europese Centrale Bank er spijts meer dan 2.000 miljard euro geldcreatie niet in slaagt de inflatie naar de doelstelling van 2 procent te tillen, heeft Venezuela de controle over de geldpersen compleet verloren. Dat schrijft Alejandro Werner, econooom bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), in een blogpost.

Volgens 's werelds economische waakhond zit het Zuid-Amerikaanse land gevangen in een diepe economische en sociale crisis. De economie zal er dit jaar naar verwachting voor het derde jaar op rij krimpen, met 18 procent.

Reëel, want nominaal zal er groei zijn. En geen klein beetje: 'We voorspellen dat de inflatie tegen eind 2018 naar 1.000.000 procent stijgt. Dat maakt de toestand in Venezuela vergelijkbaar met die van Duitsland in 1923 of Zimbabwe in de late jaren 2000.'

Eén euro levert op dit ogenblik volgens de website DolarToday dik 4,13 miljoen bolivares op, maar tegen de tijd dat we dit schrijven is dat cijfer waarschijnlijk al weer hopeloos achterhaald.

Bij gebrek aan betrouwbare statistieken in Venezuela zelf, probeert informatieleverancier Bloomberg de vinger aan de pols te houden van de Venezolaanse levensduurte met de 'Cafe Con Leche'-index. Die houdt de prijs van een koffie bij in een bakkerij in het oosten van de hoofdstad Caracas.

Op basis van die barometer is de inflatie nu opgelopen tot 60.000 procent per jaar en loopt de inflatie met een prijskaartje van 1,4 miljoen bolivares voor een koffie over de voorbije drie maanden op tot zo'n 300.000 procent (zie grafiek).

Eieren voor hun geld