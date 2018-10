Wereld is op weg doelen klimaatopwarming te missen

Als we de opwarming van het klimaat willen beperken tot anderhalve graad, zijn jaarlijks 1.600 tot 3.800 miljard dollar aan investeringen in energie nodig. Dat blijkt uit een nieuw klimaatrapport van de Verenigde Naties.

We kunnen nog altijd verhinderen dat het klimaat oncontroleerbaar snel opwarmt, maar dan moeten we dringend enkele versnellingen hoger schakelen. Dat is de conclusie van een nieuw rapport van het Intergovernemental Panel on Climate Change (IPCC), een groep wetenschappers die door de Verenigde Naties worden bijeengebracht.

Het rapport is de aanzet voor de volgende VN-klimaatconferentie, die binnen twee maanden plaatsvindt in het Poolse Katowice.

'Eén van de kernboodschappen van het rapport is dat we nu al de gevolgen van een opwarming met één graad zien in de vorm van extreem weer, een stijgend zeeniveau en smeltende ijskappen', zegt Panmao Zhai, een van de co-voorzitters van het IPCC.

De temperaturen stijgen op dit moment aan een tempo om tegen 2100 een stijging van drie procent te bereiken. Dat is dubbel zo veel als wat 195 landen overeenkwamen in het klimaatakkoord van Parijs in 2015.

Verschil tussen 1,5 en twee graden

In het rapport schetsen de wetenschappers het verschil tussen een opwarming van anderhalve graad en twee graden of meer: in 2100 betekent het dat de zeespiegel met 77 centimeter zou stijgen in plaats van 87 centimeter. Bij anderhalve graad opwarming zouden de oceanen rond de noordpool één keer per honderd jaar compleet ijsvrij worden, terwijl dat in het andere scenario één keer om de tien jaar zou gebeuren. Bovendien zouden de koraalriffen niet zo goed als helemaal verdwijnen, wat bij een stijging met 2 graden het geval zou zijn.

'Elk klein beetje extra opwarming speelt een rol', zegt Hans-Otto Pörtner van het IPCC in een statement. Hij waarschuwt voor 'langdurige of onomkeerbare veranderingen' bij een overschrijding van de drempel van 1,5 graden opwarming. Het rapport besluit dat drastische bijsturingen in verschillende beleidsdomeinen nodig zijn.

'Het goede nieuws is dat de maatregelen die nodig zijn om klimaatopwarming te beperken al genomen worden', zegt Valerie Masson-Delmotte, een van de co-voorzitters. 'Maar ze moeten nu versneld worden.'

Om het doel van anderhalve graad opwarming te halen, zou de uitstoot van CO2 tussen 2010 en 2030 met 45 procent moeten dalen om in 2050 tot nul te zakken. Dat betekent dat alle CO2 die die dan nog de lucht in gaat, er wordt uit gefilterd.

Investeringen

De onderzoekers zeggen dat de wereldwijde investeringen in energie de komende jaren zullen moeten oplopen tot 3.800 miljard dollar per jaar. Voor het jaar 2016 worden de totale energie-investeringen op 1.700 miljard dollar geschat.

