Afghanistan wacht economische schok na terugkeer taliban...

De taliban zwaaien na twee decennia in de woestijn weer de plak in Afghanistan. Na de militaire triomf volgt nu een lastiger luik in het heroveren van de macht: de fragiele, door internationale fondsen gedopeerde economie managen.

Terwijl de situatie in Afghanistan menig westers leider hoofdbrekens bezorgt, stemmen de ontwikkelingen de taliban ongetwijfeld tot tevredenheid. Toen de islamistische militie haar raid naar de macht in de steigers zette, had ze wellicht getekend voor de huidige gang van zaken.

Na een militair bliksemoffensief staat met uitzondering van de noordoostelijke provincie Pansjhir het hele land weer onder de controle van de taliban. En tegen 1 september hebben de laatste westerse troepen normaal de aftocht geblazen.

De essentie De terugkeer naar de macht verloopt voor de Afghaanse taliban voorlopig gesmeerd.

Na een flukse militaire triomf volgt volgende week een politieke zege als de laatste westerse troepen het land verlaten.

Maar daarna komt het echte werk: een van de armste landen ter wereld besturen en een fragiele economie managen.

Vinden de taliban recepten om een economische catastrofe te voorkomen als de internationale steun voor Afghanistan opdroogt?

Veel tijd om die militaire en politieke triomf te savoureren heeft de groepering niet. De grootste uitdaging komt nu pas: een van de armste landen ter wereld besturen en de fragiele economie managen.

Geen cash

Hoe broos het economische weefsel is, is de voorbije anderhalve week gebleken. Sinds de taliban op 15 augustus de controle over Kaboel overnamen, viel het leven in de Afghaanse hoofdstad grotendeels stil.

Overheidsgebouwen zijn gesloten, waardoor ambtenaren geen loon meer krijgen. De meeste handelszaken zijn dicht en in de weinige winkels die de deuren wel openhouden zijn geïmporteerde producten uit de rekken verdwenen.

Almaar minder inwoners van de stad hebben nog cash op zak om basisproducten te kopen. Western Union en MoneyGram, de geldtransferdiensten die vaak gebruikt worden door de diaspora om fondsen naar familie in het vaderland over te maken, staakten hun activiteiten met bestemming Afghanistan.

Lees Meer Tijd dringt voor evacuatiemissie Afghanistan

Ook banken zijn al anderhalve week dicht in Kaboel. Aan de weinige automaten die de voorbije dagen nog biljetten spuwden, golden beperkingen op de geldopnames. De financiële instellingen zijn beducht voor een stormloop. Ze vrezen vooral dat klanten hun spaargeld massaal willen opnemen in Amerikaanse dollars.

Maar die biljetten zijn stilaan schaars nu de Verenigde Staten de levering van dollars aan Kaboel stopzetten en de zowat 9,5 miljard dollar buitenlandse reserves van de Afghaanse centrale bank bevroren. Ook Europa en instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank draaiden op basis van geldende sancties tegen de taliban de geldkraan voor Afghanistan toe.

Gedopeerd

De demarches zadelen de nieuwe machthebbers in Kaboel op korte termijn met besognes op. De Afghaanse economie won de afgelopen twee decennia weliswaar aan omvang - het bruto binnenlands product (bbp) steeg tussen 2002 en 2020 van 4 miljard dollar naar zo'n 20 miljard dollar - maar ze is zwaar gedopeerd met fondsen uit het buitenland.

Geldtransfers van de diaspora doen jaarlijks zowat 800 miljoen dollar - ongeveer 4 procent van het bbp - naar Afghanistan vloeien. Ter vergelijking: de legale export van producten als gedroogd fruit, medicinale kruiden of noten bracht het land in 2020 783 miljoen dollar op.

800 miljoen dollar Geldtransfers van de diaspora doen jaarlijks zowat 800 miljoen dollar - ongeveer 4 procent van het bbp - naar Afghanistan vloeien.

Hoe erg het land zich gelaafd heeft aan de internationale steun bewees een rapport van de Wereldbank dit voorjaar. Zo'n 75 procent van de Afghaanse overheidsuitgaven werd vorig jaar gefinancierd door bijdragen van donorlanden en instellingen zoals het IMF en de Wereldbank. Voor de Afghanen staat dus wel wat op het spel.

'Afghanistan boekte de afgelopen twintig jaar vooral vooruitgang dankzij buitenlandse steun. Als het land weer een internationale paria wordt, krimpt het bbp vrijwel zeker en krijgt de socio-economische ontwikkeling een klap', zei Gareth Leather, econoom bij Capital Economics, in de Britse zakenkrant Financial Times.

Ontberingen

Nieuw economisch ontij kunnen de Afghanen missen. Zij kampten al met heel wat ontberingen door de coronapandemie, regionale droogte en mislukte oogsten. Een rampscenario voor een land waar nog altijd 60 procent van de bevolking voor haar dagelijks bestaan afhankelijk is van de landbouwsector.

Lees Meer Taliban lonken naar China en Rusland om pariastatus te vermijden

De Aziatische Ontwikkelingsbank schat dat twee derden van de zowat 37,5 miljoen Afghanen onder de armoedegrens leven en minder dan 1,9 dollar per dag verdienen. Voor een derde van de bevolking dreigt volgens de Verenigde Naties hongersnood.

De organisatie is ervoor beducht dat de chaos de illegale opiumproductie een boost zal geven. Voor veel arme boeren op het platteland is die teelt de enige bron van inkomsten. Ook de taliban verdienen door die activiteiten of de belasting erop al decennia een zakcentje bij.

Financiële druk

Of de financiële druk de taliban zal bewegen tot de vorming van een inclusieve regering en respect voor vrouwenrechten, zoals westerse leiders hopen? Analisten hebben hun twijfels.

'Wie denkt dat die financiële druk de taliban zal dwingen het regime te installeren dat wij voor ogen hebben, verliest uit het oog hoeveel informeel geld rondklotst in het land', zei Graeme Smith, onderzoeker bij Overseas Development Institute, in de Angelsaksische pers.

Ondanks twee decennia internationale sancties hielden de taliban het hoofd boven water. Meer zelfs, ze wapenden zich voor een nieuwe strijd en de herovering van de macht.

Informele taksen

Smith onderzocht hoe de beweging daarin slaagde. 'Door in gebieden onder hun controle informele taksen te heffen op de handel in brandstof, sigaretten, auto's of mineralen met de buurlanden - in ruil voor een veilige doorgang van die goederen - slaagden ze erin de kas te spijzen', concludeerde hij in een recente studie.

Wie denkt dat financiële druk de taliban zal dwingen het regime te installeren dat wij voor ogen hebben, verliest uit het oog hoeveel informeel geld rondklotst in het land. Graeme Smith Onderzoeker Overseas Development Institute

De taliban hebben dus ervaring met inkomstenwerving los van internationale steun. Die informele economie oversteeg in omvang en opbrengsten de internationale hulp in de afgelegen provincies, stelde Smith vast.