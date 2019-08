Afvallingsrace voor voorzitterschap IMF

De Europese ministers stemmen vandaag over wie Christine Lagarde opvolgt aan het hoofd van het IMF. Een Spaanse en Portugese kandidaat vielen al af. Nu zijn nog de Nederlander Jeroen Dijsselbloem, de Fin Olli Rehn en de Bulgaarse Kristalina Georgieva in de running.

Toen de Franse Christine Lagarde vorige maand werd aangeduid als opvolger van Mario Draghi aan het hoofd van de ECB ontstond meteen een vacature voor haar topjob, voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De 28 EU-landen mogen traditioneel de voorzitter aanduiden. De Verenigde Staten doen dat bij de Wereldbank, de zusterorganisatie die net als het IMF 75 jaar geleden werd opgericht.

Frankrijk, dat de selectieprocedure regelt, organiseert vandaag een stemronde per e-mail onder de ministers van Financiën van de Europese Unie omdat er nog geen unanimiteit was over een kandidaat.

Van de vijf kandidaten die werden voorgedragen zijn er al twee afgevallen. De Portugese minister van Financiën Mário Centeno liet deze ochtend weten dat hij zich terugtrok. 's Middags raakte ook bekend dat de Spaanse minister van Economische Zaken Nadia Calviño geen kandidaat meer is.

Dijsselbloem

De drie overgebleven kandidaten zijn nu de Nederlandse oud-minister Jeroen Dijsselbloem, de Finse voormalige minister van Buitenlandse Zaken en gouverneur van de Finse Nationale Bank Olli Rehn, en de Bulgaarse CEO van de Wereldbank Kristalina Georgieva.

Schermvullende weergave Jeroen Dijsselbloem. ©REUTERS

Dijsselbloem kent als jarenlange voorzitter van de Eurogroep het IMF goed. Samen moesten ze jaren netelige dossiers aanpakken als de Griekse crisis. De landbouweconoom zou de steun genieten van Duitsland.

Schermvullende weergave Olli Rehn. ©REUTERS

Olli Rehn, die internationaal bekend werd als Europees Commissaris, was eerder dit jaar ook al in de running voor het voorzitterschap van de ECB.

Schermvullende weergave Kristalina Georgieva. ©REUTERS

De enige vrouw die in de race zit, is Kristalina Georgieva die als internationale ervaring haar lidmaatschap van de Europese Commissie en de leiding van de Wereldbank kan voorleggen. De Bulgaarse zou de steun van Frankrijk genieten, maar zou door haar leeftijd van 65 jaar wel een wijziging van de statuten rond de maximumleeftijd nodig hebben.

Britten

Of en wanneer de EU vandaag een kandidaat naar voren schuift, is onduidelijk. De stemming gebeurt via verschillende rondes tot één kandidaat uiteindelijk een gekwalificeerde meerderheid haalt. Die moet minstens 16 van de 28 landen achter zich zien te krijgen waaronder enkele grote Europese lidstaten.

Er is onzekerheid over de positie van de Britten. De nieuwe regering onder leiding van Boris Johnson vindt dat ze niet voldoende tijd had om een Britse kandidaat naar voren te schuiven. De naam van de voormalige minister van Financiën George Osborne circuleert, al maakt die door de brexit weinig kans.

Ze zouden daarom deze Franse procedure onder leiding van Bruno Le Maire kunnen negeren en zelf een kandidaat naar voren schuiven. Getreuzel en onenigheid in Europa is internationaal alleszins geen goede zaak. Groeilanden als India en Brazilië azen ook op de topjob.