Amerikaanse economie krijgt zwaarste klap sinds jaren 40

De Amerikaanse economie incasseerde in het tweede kwartaal een zelden geziene klap. Dat is een streep door de rekening van president Donald Trump.

De Amerikaanse economie heeft in de periode april-juni een uppercut geïncasseerd. Door de coronapandemie viel de economische activiteit kwartaal op kwartaal met 9,5 procent terug.

De Amerikaanse president Donald Trump kreeg donderdag een weinig opbeurend economisch rapport onder de neus geschoven. Het bruto binnenlands product in zijn land is in het voorjaar van 2020 kwartaal op kwartaal met 9,5 procent gekrompen, blijkt uit data van het Amerikaanse ministerie van Handel.

De scherpe daling van de economische activiteit komt niet als een verrassing. Net als heel wat Europese en Aziatische landen gingen grote delen van de Verenigde Staten dit voorjaar op slot in een poging de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Steunmaatregelen

'Gezinnen hielden de vinger op de knip, de import en de export daalden en lokale besturen en de staten gaven minder uit', luidt het in een mededeling. De federale overheid schroefde haar uitgavenniveau dan weer op. Het Congres gaf immers groen licht aan steunmaatregelen met een prijskaartje van meer dan 2.200 miljard dollar.

De VS mogen dan wel hun ergste economische klap geïncasseerd hebben sinds de jaren 40, ze hielden nog altijd beter stand dan heel wat Europese landen.

Die demarche hielp de economische impact van de gezondheidscrisis een beetje te verzachten, zegt het Bureau of Economic Analysis. Amerikanen lieten het geld weer wat meer rollen zodra ze een extra werkloosheidsuitkering en een steuncheque van de federale overheid kregen. De economische activiteit trok ook weer aan toen staten vanaf mei de lockdownmaatregelen begonnen terug te schroeven.

Toch hoeden de VS zich best voor te groot optimisme over het economische herstel. Omdat het coronavirus sinds enkele weken het zuiden en het westen van het land zwaar geselt, krijgt de economie het lastiger om snel haar tweede adem te vinden. In enkele staten zijn lockdownmaatregelen opnieuw aangescherpt en krijgen burgers weer de raad in hun kot te blijven.

Herverkiezingsrace

Het economische rapport is een streep door de rekening van Trump. Voor het longvirus zich begin dit jaar als een lopend vuurtje over de aardbol begon te verspreiden, waren de VS bezig aan hun langste periode van economische expansie. De miljardair was vastbesloten zijn herverkiezingsrace te focussen op dat succesverhaal. Vier maanden later heeft de coronapandemie de campagne gekaapt.