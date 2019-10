Amerikaanse economie presteert beter dan verwacht

De gezinnen lieten het geld sterker rollen in de periode juli-september. Ze compenseerden gedeeltelijk de daling van de export en de lagere bedrijfsinvesteringen.

De Amerikaanse president, Donald Trump, kreeg woensdag een kleine opsteker. 's Lands economie bleek het in het derde kwartaal van het jaar beter gedaan te hebben dan verwacht.

Volgens een voorlopige schatting van het Amerikaanse ministerie van Handel bedroeg de groei 1,9 procent op jaarbasis, terwijl economen in doorsnee op 1,6 procent hadden gerekend. In het tweede kwartaal van dit jaar was het bruto binnenlands product (bbp) van 's werelds grootste economie met 2 procent vooruitgegaan.