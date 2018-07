Amerikaanse jobmotor draait boven verwachting

213.000 jobs kwamen er bij in juni, zo leert het invloedrijke jobrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Dat zijn er meer dan de 195.000 waarop analisten gerekend hadden. Bovendien werden de jobcijfers voor april en mei naar boven herzien , met als resultaat 37.000 extra jobs in die maanden.

Behalve naar die geruststellende jobcijfers, die illustreren dat de Amerikaanse economie voorlopig amper hinder lijkt te ondervinden van de handelsoorlog die het Witte Huis ontketent, werd ook uitgekeken naar de loongroei . In juni steeg het gemiddelde uurloon met 0,2 procent tegenover mei, minder dan de 0,3 procent vorige maand en goed voor een toename met 2,7 procent op jaarbasis.

Inflatiedruk

De stabiliserende loongroei verkleint de inflatiedruk, en meteen de noodzaak voor de Amerikaanse centrale bank (Fed) om haar beleid snel te verstrakken. De Fed trok vorige maand voor de tweede keer dit jaar de rente op en stelt nog twee renteverhogingen in het vooruitzicht voor de rest van het jaar.

De dollar en de rente op tienjarig staatspapier gingen lager na de publicatie van het jobrapport, een indicatie dat er nu minder druk op de ketel staat bij de Fed. De notulen van de laatste Fed-vergadering leerden donderdagavond dat de centrale bank een goed oog heeft in de arbeidsmarkt, een gevoel dat dit jobrapport zeker zal bevestigd hebben. Tegelijk uitten Fed-bestuurders volgens de notulen hun bezorgdheid over de mogelijke impact van een handelsoorlog op het ondernemersvertrouwen.

Werkloosheid

Een laatste belangrijk item uit het jobrapport - de werkloosheidsgraad – vertoonde wel een trendbreuk. Die ging voor het eerst in tien maanden hoger, van 3,8 procent naar 4 procent. De 3,8 procent werkloosheid was het laagste cijfer in 18 jaar.