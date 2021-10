Amerikaanse werknemer herontdekt stakingswapen

De eerste staking sinds 1986 bij de tractorbouwer Deere illustreert hoe overbevraagde Amerikaanse werknemers bij een extreem krappe arbeidsmarkt boter bij de vis vragen.

Het lijkt op het eerste gezicht geen wereldschokkend nieuws. Bij John Deere, 's werelds grootste producent van landbouwmachines, is donderdag een staking uitgebroken. 10.000 leden van de machtige autovakbond UAW, goed voor meer dan een derde van het Amerikaanse personeel, legden vanaf middernacht het werk neer.

In een tweede lezing is de staking wél frappant. Ten eerste omdat John Deere doorgaans exemplarisch goede arbeidsrelaties kent. De vorige staking dateerde van 1986, stipt zakenkrant The Wall Street Journal aan. Het voorstel van de directie voorzag in een loonsverhoging van 5 à 6 procent dit jaar, maar die verhoging is nauwelijks genoeg om de huidige Amerikaanse inflatie - 5,4 procent in september - bij te benen.

Bovendien is er onvrede over de vele extra shiften die het personeel moet draaien, om bij een krappe arbeidsmarkt een sterke vraag bij de heropening van de economie op te vangen. Deere is geen alleenstaand geval. Ook bij onder meer koekjesbakker Mondelez en de ontbijtgratenproducent Kellogg waren er de voorbije weken conflicten.

Niet alleen de ontbijttafel loopt gevaar, ook de knusse avondlijke sofa. Hollywood vreest voor een drooglegging van vers comakijkmateriaal nu de 60.000 werknemers die de filmproductie achter de schermen draaiende houden vanaf maandag met een staking dreigen.

De achterliggende reden is dat Amerikaanse werknemers zich bij een extreem krappe arbeidsmarkt - officieel is minder dan 5 procent van de Amerikanen op zoek naar werk, de facto is dat een volledige tewerkstelling - niet langer met een kluitje in het riet laten sturen. USA Inc. schreeuwt om arbeidskrachten. De Verenigde Staten tellen meer dan 10 miljoen vacatures, een record.

Lost

Een van de redenen voor de schaarste aan arbeidskrachten is de statistische vaststelling dat sinds de start van de pandemie 4,3 miljoen Amerikanen uit de arbeidsmarkt verdwenen zijn. Dat valt af te leiden uit het aantal Amerikanen dat effectief 'deelneemt' aan de arbeidsmarkt, en dus ofwel aan het werk is, ofwel actief naar werk zoekt. Die participatiegraad van de 16-plussers is met 61,6 procent nog altijd bijna 2 procentpunten lager dan begin 2020.

The Leftovers

Vooral vrouwen lijken door een combinatie van factoren, waaronder angst voor besmetting en een steeds krappere én duurdere kinderopvang, steeds vaker de arbeidsmarkt vaarwel te zeggen (zie grafiek).