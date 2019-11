'Amerikanen, niet de Chinezen, betalen voor Trumps importheffingen'

De hogere invoerheffingen die president Trump vorig jaar invoerde voor Chinese goederen, treffen vooral bedrijven en consumenten in de VS zelf, stelt de Amerikaanse centrale bank in een studie.

De Amerikaanse president opende vorige jaar een heuse handelsoorlog met China door zware heffingen in te voeren op tal van goederen die werden ingevoerd uit het land. Sindsdien is al voor 250 miljard dollar aan Chinese goederen onderhevig aan die importtarieven, die kunnen oplopen tot 25 procent.

Beleidsmakers benadrukten steevast dat Chinese bedrijven zouden opdraaien voor de kosten, omdat ze de prijzen voor hun goederen zouden verlagen om ze naar de VS te kunnen blijven verschepen.

Maar uit een nieuwe studie van onderzoekers van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, in New York, blijkt dat het vooral de consumenten en bedrijven in de VS zijn die op kosten werden gejaagd door de extra heffingen.

Uit een analyse van importgegevens van juni 2018 tot september 2019 blijkt dat de Chinese invoerprijzen aan de Amerikaanse grens met slechts 2 procent zijn gedaald. De onderzoekers van Fed vermoeden bovendien dat zelfs die beperkte terugval te wijten is aan algemene marktomstandigheden dan aan de hogere heffingen. De prijzen voor goederen uit nieuwe industrielanden zoals onder andere Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hongkong zijn namelijk in dezelfde mate gedaald, luidt het. China voert wel 2 procentpunt minder machines en elektronica uit in vergelijking met 2017. Tegelijk importeert het ook 6 procentpunt minder Amerikaanse elektronica.