Andrew Bailey nieuwe Britse centrale bankier

De nieuwe gouverneur volgt in maart de Canadees Mark Carney op. Bailey staat nu aan het hoofd van de Britse financiële waakhond FCA.

Bailey wordt de 121ste gouverneur van de centrale bank. Volgens de Britse minister van Financiën, Sajid Javid, is Bailey de uitgesproken kandidaat en de beste persoon om de Bank of England te leiden in nieuwe fases rond de brexit.