Argentinië klopt aan bij het IMF

'Zo simpel als koorddansen over de Iguazúwatervallen terwijl je een steak probeert te bakken'. Zo omschrijft het weekblad The Economist in zijn jongste editie de job van de Argentijnse president Mauricio Macri .

Oorspronkelijk liepen beleggers storm voor de 'Macrinomics': eind 2017 kon Buenos Aires zelfs een 100-jarige obligatie uitgeven. Voorwaar een straffe prestatie voor een land dat in 1913 tot de rijkste landen ter wereld hoorde en sinsdien door vrijwel continu mismanagement en meerdere wanbetalingen en schuldencrisissen diep is weggegleden.

Poef

Het probleem is dat Macri na twee jaar wind de rug plots met stevige kopwind af te rekenen heeft. Beleggers zijn niet langer bereid opkomende landen die op de poef leven de hand boven het hoofd te houden. Eenzelfde verhaal trouwens in Turkije: daar noteert de lokale munt, net als de Argentijnse peso, op een diepterecord tegenover de euro en de dollar.

Nu de Federal Reserve vast van plan is de rente te blijven verhogen, noteert de Amerikaanse tienjaarsrente weer in de buurt van 3 procent. Niet enorm, maar een wereld van verschil na jaren (bijna) nulrentes.

'Het probleem is dat wij een van de landen in de wereld zijn die het meest afhankelijk zijn van buitenlands kapitaal, als gevolg van de enorme publieke schuld die we geërfd hebben', stelt Macri. De vraag is wel of de president zijn graduele aanpak kan voortzetten met het IMF als schoonmoeder. Washington koppelt aan een kredietlijn zo goed als altijd strenge besparings- en hervormingseisen.