Australië duikt voor het eerst sinds 1991 in een recessie

De pandemie was in 2020 het ongeluk te veel voor The Lucky Country.

Uiteindelijk was er verre van een fotofinish nodig: Australië zit in een recessie. Over het tweede kwartaal kromp de economie volgens een raming van de dienst statistiek (ABS) met 7 procent, de grootste terugval sinds het begin van de statistieken in 1959. In het eerste kwartaal - toen bosbranden het land teisterden - was er al een minieme krimp van 0,3 procent.

Twee negatieve kwartalen op rij dus en volgens de boekjes een recessie. Dat is geleden van 1991. Zelfs toen de rest van de westerse wereld in 2008-2009 in een zware recessie verzeild geraakt was, maakte Australië zijn bijnaam 'the lucky country' waar. Als hofleverancier van grondstoffen voor het boomende China kon het land de schade toen beperken tot één kwartaal.

De verklaring voor de recessie van nu is niet ver te zoeken. 'De gecombineerde impact van de pandemie en de reactie van de overheden en de maatschappij op die pandemie hadden een nooit geziene impact', zegt de ABS.