Ben & Jerry's stopt verkoop in Palestijnse bezette gebieden

De ijsfabrikant Ben & Jerry's gaat stoppen met de verkoop in bezette Palestijnse gebieden omdat die 'niet strookt met de waarden' van het bedrijf. Israël reageert woest op de 'anti-Israëlische'-actie.

Het bekende ijsmerk Ben & Jerry's zal vanaf eind volgend jaar niet meer in de winkel liggen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. 'We vinden dat het niet strookt met onze waarden om te verkopen in de Palestijnse bezette gebieden', zegt het bedrijf, dat onderdeel is van Unilever , in een mededeling.

Het contract met de licentiehouder in Israël loopt nog tot eind 2022. Daarna zal het bedrijf de samenwerking beëindigen.

We horen en erkennen de bezorgdheden die onze fans en onze vertrouwde partners met ons delen. Ben & Jerry's

Waarom Ben & Jerry's die beslissing net nu neemt, is niet bekend. Het bedrijf heeft dat niet verduidelijkt en zegt alleen dat het 'de bezorgdheden' van 'fans en vertrouwde partners' hoort en erkent.

Een actiegroep uit de Amerikaanse staat Vermont, de thuisbasis van Ben & Jerry's, had onlangs nog tot een boycot van Israël opgeroepen. Het bedrijf neemt wel vaker expliciet standpunten in over maatschappelijke discussies. Ben & Jerry's steunde bijvoorbeeld de Black Lives Matter-beweging en ging op Twitter al eens in discussie met de Britse minister van Binnenlandse Zaken over haar migratiebeleid.

Waarschuwing

Israël reageert woedend op de beslissing van de ijsfabrikant. Premier Naftali Bennett, die het Israëlische nederzettingenbeleid verdedigt, belde met de CEO van Unilever, Alan Jope. In dat gesprek waarschuwde Bennett hem voor 'ernstige gevolgen' van de beslissing. Hij noemde de boycot een 'duidelijke anti-Israëlische actie'.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid reageerde in een video al misnoegd. 'De beslissing van Ben & Jerry's is een beschamende capitulatie voor het antisemitisme, voor de BDS-beweging (die oproept tot een wereldwijde boycot tegen Israël, red.) en voor alles wat slecht is in het anti-Israëlische en anti-Joodse discours.' Oud-premier Benjamin Netanyahu reageerde op Twitter: 'Nu weten wij, Israeli's, welk ijs we niet moeten kopen.'

Niet volledig weg

De Palestijnse BDS-beweging liet zich vrij positief uit over de beslissing, al had ze liever gehad dat de boycot verregaander was.