Berlijn kiest voor continuïteit bij Bundesbank

De paars-groene regering in Duitsland gaat voor continuïteit bij de Bundesbank met de benoeming van Joachim Nagel tot nieuwe voorzitter.

De nieuwe regering van Olaf Scholz moest op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Bundesbank omdat Jens Weidmann eerder al had laten weten eind dit jaar op te stappen.

Zijn opvolger wordt de 55-jarige econoom Joachim Nagel. Hij heeft een SPD-etiket - de sociaaldemocratische partij van Scholz - maar zijn benoeming krijgt ook de goedkeuring van de liberale FDP, de partij van minister van Financiën Christian Linder.

Nagel heet een compromiskandidaat te zijn, maar hij kan stevige adelbrieven voorleggen. De econoom, die bij het begin van zijn carrière als adviseur voor het partijbestuur van de SPD werkte, was 17 jaar aan de slag bij de Bundesbank, waarvan zes jaar als lid van het directiecomité. In 2017 stapte hij over naar de Kredietanstalt für Wiederaufbau (KfW), de investerings- en ontwikkelingsbank van de Duitse staat. In 2020 verhuisde hij naar de Bank voor Internationale Betalingen, de zogeheten 'centrale bank van de centrale banken', als adjunct-hoofd van de bankendivisie.

De nieuwe voorzitter heeft ervaring met het monetaire beleid. En omdat hij uit de Bundesbank zelf komt, wordt ervan uitgegaan dat hij het traditionele beleid van de Duitse centrale bank zal voortzetten. Dat houdt in: wars van avonturen, een hoofdzakelijk orthodox beleid, en veel aandacht voor het in toom houden van de inflatie.

In Duitsland wordt de voorzitter van de Bundesbank gezien als dé behoeder van de prijsstabiliteit. Verwacht wordt dat ook Nagel die opdracht ter harte zal nemen. Hij heeft in het verleden herhaaldelijk zijn steun uitgesproken voor de standpunten die Weidmann innam.

'Gezien het inflatierisico neemt het belang van een op stabiliteit gericht monetair beleid toe', zei minister van Financiën Lindner in een bericht op Twitter waarin hij de voordracht van Nagel bevestigde.

Of Nagel die strenge koers echt blijft aanhouden, moet nog blijken. De nieuwe regering in Berlijn van sociaaldemocraten, groenen en liberalen - zonder de christendemocraten van Angela Merkel - laat in haar regeerakkoord alvast blijken enigszins te willen afstappen van een strikt begrotingsbeleid.

ECB

Als voorzitter van de Bundesbank wordt Joachim Nagel ook automatisch lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), die verantwoordelijk is voor het monetair beleid in de eurozone. De ECB heeft momenteel af te rekenen met een sterke opflakkering van de inflatie, vooral als gevolg van de hoge energieprijzen. De instelling neemt voorlopig een afwachtende houding aan en wil de rente niet verhogen. Wel is vorige week beslist de obligatieaankopen, de zogenaamde kwantitatieve versoepeling, enigszins te milderen.