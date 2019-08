Beurzen reageren euforisch op gedeeltelijk uitstel Amerikaanse invoertarieven

President Donald Trump had er eerder mee gedreigd vanaf 1 september laptops, sneakers, speelgoed en smartphones uit China te belasten. Die maatregel gaat tot half december in de koelkast. De demarche dreigde Amerikaanse gezinnen een jaar voor de presidentsverkiezingen op extra kosten te jagen.

Na enkele dagen radiostilte doen de Verenigde Staten een nieuwe zet in de handelsoorlog met China. Anderhalve week nadat president Donald Trump via Twitter aangekondigd heeft vanaf 1 september invoertarieven van 10 procent te zullen invoeren op de 300 miljard Chinese goederen die vandaag nog tariefvrij zijn land binnenkomen, neemt hij weer wat gas terug.

'De maatregel geldt niet voor alle producten. Bepaalde goederen sluiten we om gezondheids- en veiligheidsredenen van de lijst uit', maakte de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer dinsdag bekend.

De douaneheffingen op andere producten gaan dan weer pas op 15 december in. 'Het gaat bijvoorbeeld om smartphones, laptops, spelconsoles, bepaald speelgoed, computerschermen en sommige schoenen en kleding', verduidelijkte Lighthizer.

Portemonnee

Het uitstel van de invoertarieven op die laatste groep van producten komt niet helemaal als een verrassing. Door sneakers, mobieltjes en speelgoed extra te belasten dreigde Trump de Amerikaanse gezinnen immers in hun portemonnee te zitten.

De meest recente Amerikaanse demarche in het handelsconflict leidde dinsdag meteen tot euforische reacties op de financiële markten.

De kans was immers erg groot dat de importeurs van die goederen de extra taks zouden doorrekenen aan de consument die tijdens de laatste vier maanden van het jaar traditioneel het geld laat rollen voor de aankoop van nieuw schoolgerei of tijdens de cadeautjesjacht in de aanloop naar Kerstmis. De Amerikaanse president heeft er weinig belang bij de gezinnen tegen zich in het harnas te jagen ruim een jaar voor hij van hen een tweede mandaat hoopt te krijgen.

Trumps handelsconflict met China treft al een deel van zijn kiespubliek uit 2016, met name de landbouwgemeenschap. Die gaat door de ergste crisis sinds de jaren 80 van de vorige eeuw omdat China als represaille voor de Amerikaanse strafmaatregelen de import van landbouwproducten uit de VS stopgezet heeft.

Financiële markten

De meest recente Amerikaanse demarche in het handelsconflict leidde dinsdag meteen tot euforische reacties op de financiële markten. In New York ging de Dow Jones-index meteen 1,56 procent hoger tot 26.300,61 punten. De Nasdaq dikte ruim 2 procent aan.

Deze onverwachte evolutie voedt de hoop dat er alsnog een handelsakkoord uit de bus kan komen. Beurshuis Charles Schwab

In het oog springt de koersopstoot van Apple. Het aandeel van de tech-reus schoot 5 procent hoger. Verbazen hoeft dat niet. Een groot deel van de productie van Apple zit in China. Hun smartphones en laptops dreigden dan ook duurder te worden voor de Amerikaanse consument als die bij aankomst in de VS belast zouden worden. De supermarktketen Wal-Mart wint 3 procent. De verkoper van elektonica-artikelen Best Buy doet een spurtje van 9 procent.

De Europese beurzen hebben hun zware verliezen weggewerkt, en gaan een procent hoger. De obligatiekoersen vallen terug, waardoor de rente stijgt. Goud, dat de voorbije weken fors aantrok als veilige haven, wordt 1 procent goedkoper.