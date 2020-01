BlackRock beheert 7.430.000.000.000 dollar

Voor BlackRock was 2019 het beste jaar ooit.

De grootste vermogensbeheerder ter wereld kende een absoluut recordjaar dankzij de megatrend richting passieffondsen.

We meldden u al dat de resultaten zouden swingen, en dat doen ze ook. BlackRock zag zijn beheerd vermogen in 2019 aandikken tot 7.400 miljard dollar (zowat 6.637 miljard euro). Dat is een stijging met 24 procent ten opzichte van 2018 en een slordige 200 miljard dollar meer dan verwacht.

De totale kapitaalinstroom was 129 miljard dollar in het vierde kwartaal en 429 miljard dollar in heel 2019. Nooit eerder trok de vermogensreus zo veel nieuwe inlagen aan.

24 procent Groei beheerd vermogen Het beheerd vermogen steeg met 24 procent ten opzichte van 2018

Op jaarbasis steeg de aangepaste winst met 34 procent naar 1,3 miljard dollar. Per aandeel was dit goed voor 8,34 dollar, tegenover 6,08 dollar een jaar eerder. Analisten hadden op 7,65 dollar per aandeel gerekend.

iShares

De motor van de groei is ETF-dochter iShares. Die maakt intussen een derde van het beheerd vermogen uit. In de nasleep van de financiële crisis plukte BlackRock de divisie weg bij Barclays. Dat bleek een meesterzet. iShares had eind 2019 voor 2.200 miljard dollar aan ETF's uitstaan.

BlackRock haalt ook inkomsten uit technologische dienstverlening. Het investeringsplatform Aladdin en het pas overgenomen softwareprogramma eFront stuwden de omzet uit technologische diensten voor het eerst boven 1 miljard dollar.

'Klanten kijken steeds meer naar BlackRock als allesomvattende strategische partner. We bieden niet langer alleen financiële producten aan, maar zijn ook een adviesverlener over macro-economische en geopolitieke issues en we bieden totaaloplossingen op vlak van technologie', zegt topman Larry Fink.