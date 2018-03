Blaffen of bijten?

De handelsoorlog waarmee Donald Trump dreigt, zou Europese bedrijven hard treffen. Gelukkig beperken handelsconflicten zich meestal tot veel lawaai. ‘En anders zullen de VS snel ontdekken hoe afhankelijk ze zijn van buitenlandse geldschieters.’

De financiële markten zijn nog maar eens overgeleverd aan de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse president Trump. Alsof de vrees voor een opflakkerende inflatie en de bijbehorende renteklim in de VS nog niet genoeg was, krijgen beleggers nu ook een mogelijke handelsoorlog voorgeschoteld.

Trump loste een stevig schot door eind vorige week onverwacht importheffingen voor staal en aluminium aan te kondigen en nadien Europese wagens als mogelijk doelwit te brandmerken als Europa het zou aandurven te reageren.

Sindsdien gaan aandelenkoersen nerveus op en neer, slingerend tussen de vrees voor de economische schade die een kettingreactie van handelsbeperkingen zou veroorzaken en de hoop dat het gezond verstand zal zegevieren.

Geschiedenis als leidraad

Voor zover de geschiedenis als leidraad kan dienen voor een fenomeen als Trump, biedt het recente verleden troost voor beleggers. ‘Over het algemeen brengen handelsoorlogen vaak meer lawaai dan echte pijn. Met wat nu is aangekondigd zal de economische impact relatief beperkt blijven’, zegt Lukas Daalder, hoofdstrateeg van de vermogensbeheerder Robeco.

Als iedereen rationeel blijft en de zaak probeert te ontmijnen, blijft de schade beperkt. Maar Trump is onvoorspelbaar. Lukas Daalder Hoofdstrateeg Robeco

Zo vertegenwoordigen staal en aluminium slechts 2 procent van de Amerikaanse goederenimport. De heffingen die Trump donderdag effectief goedkeurde (25% voor staal en 10% voor aluminium, met een tijdelijke vrijstelling voor Canada en Mexico, red.), maken de invoer in de VS duurder voor de vele lokale producenten die staal en aluminium gebruiken - voor auto’s, koelkasten, drankblikjes of wolkenkrabbers - maar het globale effect op de inflatie en groei zou beperkt moeten blijven.

‘De voorwaarde is wel dat iedereen rationeel blijft en de zaak probeert te ontmijnen, zoals dat gewoonlijk gaat’, waarschuwt Daalder. ‘Europa slaat dan terug met tegenmaatregelen voor pakweg de helft van de schade die de VS veroorzaken, zodat niemand gezichtsverlies lijdt. Het helpt ook dat China - een relatief kleine staalexporteur naar de VS - zich voorlopig redelijk gedeisd houdt. Maar het probleem is dat Trump minder voorspelbaar is. Hij beschouwt de kleinste dingen als gezichtsverlies, zodat het niet uitgesloten is dat hij zijn dreigement van autoheffingen uitvoert als Europa reageert.’ Al koestert Europa als bondgenoot nog hoop op een vrijstelling van de heffingen.

Constante in Trumps denken

Trumps obsessie met het Amerikaanse handelstekort is een van de weinige constanten in zijn denken. Dat de VS al decennia meer in- dan uitvoeren, komt volgens hem omdat zijn land zich heeft laten rollen via slechte handelsverdragen.

Vooral het enorme handelstekort met China - 375 miljard dollar in 2017 - beloofde hij tijdens zijn verkiezingscampagne te zullen aanpakken. Nu er in november Congresverkiezingen aankomen en de belastingverlaging binnen is, achten Trump en de economische nationalisten in het Witte Huis mogelijk de tijd rijp om de protectionistische kaart te trekken.

De ‘impulsiviteit’ van Trump zal beslissend zijn, meent ook KBC-hoofdeconoom Jan Van Hove, die over internationale handel doceert aan de KULeuven. ‘Europa reageert gepast door tegenmaatregelen in het vooruitzicht te stellen, zoals een lijst met Amerikaanse producten om invoertarieven op te heffen.’

Staalindustrie

Het vergroot de politieke én economische kostprijs van Trumps importheffingen. Die dreigen sowieso in het vlees te snijden van de talloze Amerikaanse sectoren die staal nodig hebben voor hun producten: zij stellen 6,5 miljoen mensen tewerk, 46 keer meer dan de 140.000 die in de staalindustrie werken.

0,3% Een totale handelsoorlog tussen de VS en Europa zou de EU 0,3 procent van het bbp kosten over twee jaar, becijferde ING.

Netto dreigt dus stevig banenverlies. Alleen al in de autosector dreigen 45.000 banen verloren te gaan door dalende autoverkopen, leert een studie van een denktank.

Trump kan zich misschien sussen met de vaststelling dat de Amerikaanse economie veel minder exportgevoelig is dan de Europese. 12 procent van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) komt van export, tegenover 27 procent voor de eurozone. De VS hebben dus minder te verliezen bij een handelsoorlog.

Van Hove: ‘Als je een structureel handelstekort hebt zoals de VS, klopt dat ergens. Maar je krijgt altijd verliezers. Zo hebben de VS een handelsoverschot voor hun technologie- en dienstensector. Als Apple en Amazon plots geen toegang meer krijgen tot internationale markten, zou dat toch een enorme klap zijn.’

Gesloten economie

Daalder bekijkt het ook van de importzijde. ‘Met importheffingen creëren de VS een prijsschok in eigen land, met hogere kosten voor Amerikaanse bedrijven en consumenten. Je mag dan nog een redelijk gesloten economie zijn, in de praktijk ben je wel erg afhankelijk van invoer’, aldus Daalder.

Dat geldt zeker voor een notoire consumptiemaatschappij als de VS, waar economische groei zich vertaalt in extra consumptie en dus invoer. Voor Van Hove is het grote Amerikaanse handelstekort - in januari nog gestegen naar het hoogste niveau in negen jaar - dan ook vooral een gevolg van de hoogconjunctuur waarin de VS zich bevinden. ‘Zodra de groei afkoelt, zal ook het tekort dalen.’

Protectionistische aanpak

In dat opzicht valt Trumps stimulerende belastingverlaging van 1.500 miljard dollar - met fors lagere tarieven voor bedrijven - moeilijk te rijmen met een protectionistische aanpak.

China beschikt over een belangrijk wapen in een handelsoorlog: het kan ermee dreigen zijn Amerikaans staatspapier te dumpen. Vincent Juvyns Marktstrateeg JPMorgan Asset Management

‘Het is een merkwaardig beleid’, stelt Daalder. ‘Trump stimuleert de economie op een moment dat de werkloosheid al erg laag is. Dan riskeer je een binnenlandse oververhitting met stijgende lonen en inflatie. Het alternatief is dat producten in het buitenland geproduceerd worden, maar dan stijgt het handelstekort nog meer. Als Trump die buitenlandse uitlaatklep afsluit via importheffingen, krijg je extra inflatie in de VS en een centrale bank die de rente sneller zal moeten optrekken.’

Een nieuwe portie rentevrees dus, met duurdere kredieten voor investeringen en obligaties die een aantrekkelijkere belegging worden tegenover aandelen. Voor aandelenbeleggers, die tot nu toe profiteerden van Trumps focus op belastingverlagingen en deregulering, zou dat een ommekeer betekenen.

Amerikaans schuldpapier

Intussen duikt het spook van de ‘twin deficits’ weer op: een gelijktijdig oplopend begrotingstekort en een tekort op de handelsbalans. De belastingverlaging zou het Amerikaanse begrotingstekort volgend jaar doen oplopen tot 5 procent. Dat betekent dat de Amerikaanse overheid meer schuldpapier zal moeten uitgeven, en dat op een moment dat de centrale bank haar portefeuille met staatspapier aan het afbouwen is.

Het maakt de VS extra afhankelijk van buitenlandse geldschieters, die vandaag een goede 30 procent van het Amerikaanse staatspapier in handen hebben. ‘Van die buitenlanders is China de grootste schuldeiser, goed voor zo’n 1.200 miljard dollar’, zegt Vincent Juvyns, marktstrateeg van JPMorgan Asset Management.

‘Daarmee beschikt Peking over een belangrijk wapen in een mogelijke handelsoorlog, want het kan ermee dreigen zijn positie in Amerikaans staatspapier af te bouwen.’ Dat kan de Amerikaanse rente fors omhoog stuwen. Net daarom denkt Juvyns dat de VS er alle belang bij hebben om een totale handelsoorlog te vermijden.

Concurrentiepositie

Daalder is minder overtuigd van dat argument. ‘Amerika’s afhankelijkheid van buitenlandse schuldfinanciering wordt vaak als argument aangehaald bij mogelijke handelsoorlogen, ook die met Japan in de jaren 80. Maar in de praktijk wordt het zelden ingezet als wapen. Als buitenlandse verkoper van dat schuldpapier creëer je een bloedbad waar je zelf een zware prijs voor betaalt door de kelderende waarde van het papier.’

5 tot 10 procent Waarde dollar ING-strateeg Viraj Patel ziet de dollar dit jaar nog 5 tot 10 procent dalen tegenover de belangrijkste munten.

De dollar, die doorgaans verzwakt bij een handelsoorlog, heeft een ambigue impact. Een goedkopere dollar maakt import in de VS relatief duurder, wat de inflatie nog meer zou voeden. Aan de andere kant versterkt het de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven, ten nadele van Europese ondernemers. Voor groeilanden, die relatief veel dollarschulden hebben, zou een zwakke dollar welkom zijn.

ING-strateeg Viraj Patel ziet de dollar dit jaar nog 5 tot 10 procent dalen tegenover de belangrijkste munten. Een globale handelsoorlog zou volgens hem ook het verhaal van een gesynchroniseerd wereldherstel doorprikken en de wereldeconomie op het verraderlijke pad van ‘stagflatie’ zetten: terugvallende groei en stijgende prijzen.

Reservemunt

ING-econoom Bert Colijn becijferde dat een totale handelsoorlog tussen de VS en Europa - uitgaande van een gemiddelde importheffing van 10 procent op zowat alle producten - de EU 0,28 procent van het bbp zou kosten over twee jaar. Het Amerikaanse bbp zou 0,36 procent dalen. Hij wijst ook op afgeleide effecten, zoals lagere investeringen als gevolg van de krimpende winstmarges van bedrijven en een minder voorspelbaar monetair beleid.

Tot die bredere effecten behoort ook de ondermijning van het internationaal handelssysteem waaraan de VS decennialang mee hebben gebouwd. De voorspelde zwakkere dollar zien sommigen als een uiting van het afbrokkelende globale leiderschap van de VS en de bedreigde status van de ‘greenback’ als ’s werelds reservemunt. Bovendien treffen Trumps heffingen in plaats van China vooral bondgenoten, al lijkt hij in uitzonderingen te voorzien voor ‘echte vrienden’. En dat terwijl hij bondgenoten nodig heeft om China aan te pakken.

Chinees probleem

Want er is wel degelijk een Chinees probleem. De VS broeden op sancties voor China’s diefstal van intellectuele eigendom.

Trump heeft een punt over het intellectueel eigendomsrecht. China speelt het spel niet eerlijk, maar klimt daardoor snel op in technologie-intensieve sectoren. Jan van Hove KBC-hoofdeconoom

‘Trump heeft daar een punt’, zegt Van Hove. ‘China speelt het spel niet eerlijk, maar klimt daardoor snel op in technologie-intensieve sectoren. Dat valt op te lossen door multilateraal op te treden, maar de ironie is dat een instelling als de Wereldhandelsorganisatie steeds meer ondermijnd wordt.’

Niettemin zou China, dat een beleid van ‘strategische zelfbeheersing’ volgt in handelsconflicten, willen doorgaan met de geplande openstelling van zijn financiële sector, al was het maar omdat het daarbij denkt te winnen.

Groei wereldeconomie

Hoe dit hele handelsverhaal verder gaat, is moeilijk te voorspellen, ook voor beleggers. Volgens Juvyns hebben actieve beheerders voorlopig geen reden om veel te veranderen in de portefeuille. Wel moeten ze de impact van mogelijke maatregelen in de gaten houden.

‘Als het tot een echte handelsoorlog komt, zou Europa als open economie hard getroffen worden’, waarschuwt Van Hove. ‘De export en winstgevendheid van Europese bedrijven zouden eronder lijden, net als de groei van de wereldeconomie. Beleggers moeten dan kijken naar bedrijven die ingezet hebben op innovatie zoals hoogwaardig staal. Die hebben een structureel voordeel waarmee ze de oorlog kunnen doorstaan.’