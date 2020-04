'Bloedbad' in oliemarkt is niet snel te stelpen

Een overvloed aan olie duwde de prijs in de VS onder nul. Analisten vrezen dat het grote onevenwicht tussen vraag en aanbod niet in een handomdraai te herstellen is. De druk op president Donald Trump neemt toe.

Nog maar een goede week geleden klopte president Donald Trump zichzelf op de borst voor de deal tussen olieproducerende landen om vanaf mei de productie terug te schroeven en zo de olieprijs te stutten. De realiteit heeft hem intussen ingehaald.

Olietraders keken maandag verdwaasd toe hoe de prijs voor West Texas Intermediate (WTI) - de standaard voor Amerikaanse olie - richting onbekend terrein afgleed. De oliefuture voor fysieke levering in mei, die dinsdag afgehandeld werd, eindigde maandag op -37,63 dollar voor een vat, een verlies van ruim 55 dollar tegenover het vorige slot.

Het groeiende overaanbod aan olie doet de Amerikaanse opslagtanks stilaan overlopen, waardoor niemand het goedje nog in ontvangst wil nemen en er dus betaald werd om van olie af te raken. Een jackpot voor speculanten die tijdig opslagcapaciteit vastgelegd hadden, want diezelfde olie kunnen ze in juni alweer verkopen voor 14,5 dollar, zo leert de future met vervaldag in die maand.

Issue

Dat contract voor juni is nu de meest verhandelde oliefuture in de VS en degene die de meeste aandacht krijgt. De hamvraag is of er een herhaling van de negatieve prijs zit aan te komen over een maand. De hoop is dat de vraag voldoende aantrekt zodra de quarantainemaatregelen versoepeld worden en de olieproductie voldoende verlaagd wordt, maar analisten betwijfelen of het zo’n vaart loopt. ‘Het lijkt waarschijnlijk dat, gezien het overaanbod, de opslag van olie over een maand een nog groter issue wordt dan nu het geval is. We krijgen opnieuw negatieve prijzen krijgen als er geen significant vraagherstel is’, zegt Warren Patterson, hoofd grondstoffenstrategie bij ING.

Oorzaak is het grote onevenwicht in de oliemarkt. De coronacrisis doet zowat een derde van de wereldwijde olievraag wegvallen. ‘Consumenten zijn omgeven door een zee van goedkope olie, maar kunnen die niet gebruiken om te reizen’, vat Aberdeen Standard-strateeg Robert Minter het samen. Een realiteit die zich ook laat voelen in Europa, waar een vat Brent-olie dinsdag voor het eerst in 18 jaar onder 20 dollar dook. De ‘maritieme’ Brent-olie kan makkelijker op tankers opgeslagen worden, maar Citigroup-analisten waarschuwden dat de Brent-prijs mogelijk verder naar beneden gaat als het wereldwijde opslagprobleem zich uitbreidt.

Saoedi's

Aan de aanbodzijde kan de oliekraan ook niet zomaar dicht. Saoedi-Arabië en andere leden van het OPEC-kartel zouden van plan zijn de afgesproken productieknip versneld door te voeren, maar dan nog hangen de Saoedi’s vast aan al toegezegde olieleveringen voor mei. ‘We moeten iets doen aan dit bloedbad, maar mogelijk zal het te laat zijn’, zegt een Saoedische betrokkene in The Wall Street Journal.