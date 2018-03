Booming Canada lonkt naar Azië

Het staatsbezoek aan Canada komt op een ideaal moment. Nu de exclusieve handelspartner, de VS, in een protectionische kramp schiet, zoekt Canada nieuwe zakenvrienden. Maar Europa lijkt niet de prioriteit.

8 uur ’s ochtends in Montreal. Door de haven, waar vanaf de kade niets dan ijs te zien is, raast een gure wind. Hier worden gas, auto's, soja, graan en ertsen naar België verscheept.

‘Ik heb goed nieuws voor u’, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) tegen een keur van zakenlui. ‘Vlaanderen exporteerde in 2017 een record van 2,19 miljard euro naar Canada, een stijging met 23 procent. Ook de import steeg tot 2,6 miljard. Dankzij het recent afgesloten vrijhandelsakkoord CETA tussen de EU en Canada, een model voor de hele wereld, zal dat bedrag enkel stijgen.’ Bourgeois is in zijn element nadat hij de voorbije dagen wat mokte. Hij steekt niet weg dat hij staatsbezoeken te veel ceremonieel gedoe vindt. Ze verlopen niet efficiënt en hij zou liever zelf een groep ondernemers op sleeptouw nemen.

Ondanks het recordcijfer blijft de Belgische handel met Canada niet meer dan een peulschil. De wederzijdse handel bedraagt rond 6 miljard euro. Ruim 80 procent van de export komt uit Vlaanderen. Het gaat om evergreens als producten uit de chemie- of farmasector, bier, chocolade en diamant. Canada is goed voor slechts 0,7 procent van de Vlaamse export. Echt grote deals worden deze week ook niet gesloten.

Het Belgisch staatsbezoek, ook een rist CEO’s en universiteitstoppers zijn meegereisd, komt op het ideale moment. CETA doet de onderlinge importtarieven wegvallen. België zet ook de turbo op de contacten door de gure protectionistische tegenwind vanuit de VS.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorige week aan dat er hoge importtarieven komen op staal en aluminium. Canada wordt voorlopig ontzien als het zich inschikkelijk opstelt bij de heronderhandeling van het vrijhandelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico. De protectionistische kramp van Trump heeft alles te maken met handelsonevenwichten en de kreunende Amerikaanse oude industrie. Hij wil dat er weer veel meer de VS uit gaat dan er binnenkomt. ‘We mogen ons niet uit elkaar laten spelen. Protectionisme zal niet winnen’, maakt Bourgeois zich sterk.

Brulboei Trump

Het gedrag van de grote machobroer doet het kleine zusje nadenken. Canada leunde altijd op de sterke borst van de VS. 85 procent van de export gaat naar de VS, en in mindere mate Mexico. Acht op de tien Canadezen wonen op amper 60 kilometer van de Amerikaanse grens.

Schermvullende weergave Donald Trump toont zijn handtekening onder een document dat de importheffingen voor staal en aluminium moet mogelijk maken. ©AFP

Canada wil geen risico’s nemen met de onvoorspelbare brulboei Trump. Het wil daarom een meer gediversifieerde economie en een ruimere keuze aan handelspartners. Het land pompt honderden miljoenen in de ontwikkeling van informatietechnologie, lifescience en digitale voedingstechnologie. De liberale premier Justin Trudeau, een techfanaat die als verdediger van de vrijhandel als de anti-Trump door het leven gaat, wil van Canada een nieuw Silicon Valley maken.

In Toronto, het economische hart van Canada, huisvest de incubator MaRS liefst 2.000 start-ups, waar bedrijven, universiteiten en durfkapitalisten rondcirkelen. Ook J-Labs van de farmareus Johnson & Johnson - dat recent ook een filiaal van het onderzoekslab opende bij de vestiging in Beerse - is er te vinden. Het knuffelbedrijf op de campus is ElementAI, dé wereldspeler in artificiële intelligentie. Niet toevallig overweegt de Amerikaanse techreus Amazon in Toronto een extra hoofdkwartier te openen.

Het Belgische staatsbezoek hield enkel een korte tussenstop in Toronto. Het zwaartepunt lag in de hoofdstad Ottawa en in Montreal. ‘Toffe steden voor een museum- of restaurantbezoek, maar dat is niet waar het gebeurt’, klinkt het bij een top-official. ‘Je moet in Toronto en Vancouver zijn.’ De keuze voor Ottawa en Montreal leidde daarom tot wrevel in de delegatie.

Hoogste scholingsgraad

De gemiddelde Canadees en Belg verdienen nagenoeg evenveel. Maar Canada is op alle vlakken booming. Het is er het grootste deel van het jaar zo koud dat de moed om uit bed te komen je vergaat. Maar dat verhindert niet dat Canada de nieuwe ‘blinkende baken op de heuvel’ is die de VS 100 jaar geleden was. Toronto krijgt er elk jaar 120.000 inwoners bij. De helft van die inwoners is niet in Canada geboren. Via selectieve migratie van hooggeschoolden en vluchtelingen groeit de bevolking - nu 36 miljoen - elke drie jaar met één miljoen. Een groot deel van die migranten komt uit China, India en Zuid-Korea. In Vancouver, 3.500 kilometer verder aan de westkust, heeft meer dan de helft van de bevolking Aziatische roots.

Migratieland Canada heeft de hoogste scholingsgraad van de rijke landen. In Ontario, de thuisstaat van Toronto met 14 miljoen inwoners, studeren elk jaar 44.000 mensen af, vooral in technische richtingen. Ontario wil dat aantal nog optrekken tot 50.000.