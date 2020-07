Britten gooien Huawei buiten

De Britse premier Boris Johnson wil dat alle Huawei-onderdelen tegen 2027 uit het Britse telecomnetwerk worden gehaald. De uitrol van het supersnel internet 5G zal in het VK minstens twee jaar vertraging oplopen.

Het Verenigd Koninkrijk verbiedt Britse telecomoperatoren nog onderdelen van het Chinese Huawei te kopen vanaf 1 januari 2021. Tegen 2027 moeten alle Huawei-onderdelen uit de 5G-netwerken verwijderd zijn. Oudere netwerken mogen nog wel het Huawei-materiaal gebruiken om geen onderbrekingen in het mobiel netwerk te krijgen.

Amerikaanse druk

Mede onder Amerikaanse druk maakt de Britse regering een U-bocht in het dossier. Voordien had de regering met de operatoren BT en Vodafone afgesproken dat nog 35 procent Huawei-onderdelen geïnstalleerd mochten worden.

De beslissing komt er nadat bekend geraakt was dat de VS sancties gaan opleggen aan bedrijven die nog handel drijven met Huawei en vier andere Chinese bedrijven. De VS verdenken die vijf bedrijven van spionage in opdracht van de Chinese overheid. Bedrijven die Huawei gebruiken, mogen geen Amerikaanse computerchips meer gebruiken.

De Amerikaanse president Donald Trump belde met Johnson om hem de les te spellen en het dringende advies te geven Huawei te boycotten. Naast de bezorgdheid om spionage zijn de VS ook bevreesd dat de technologische voorsprong die Huawei nu heeft uitgediept wordt als het een vaste voet heeft in de 5G-netwerken. Dat willen de VS verhinderen.

Het Koninkrijk is op het onomkeebare pad om hoge risicoverkopers te elimineren. Oliver Dowden Britse minister van Cultuur

Oliver Dowden, de Britse minister van Cultuur die ook belast is met dit dossier, gaf toe dat de dreigende Amerikaanse sancties de Britse houding hebben veranderd. 'Het Koninkrijk is op het onomkeerbare pad om hoge risicoverkopers te elimineren.'

De Britten hebben hun spionagediensten ingeschakeld om het materiaal van Huawei nog eens te controleren en die vonden het niet veilig.

Huawei heeft het over een 'politiek gekleurde' beslissing die het VK ernstige economische schade zal toebrengen. 'Dit is een teleurstellende beslissing en het is slecht nieuws voor iedereen met een gsm in het VK. De Britten worden in de langzame digitale weg geduwd. Het zal de rekening hoger maken en de digitale kloof vergroten', zei Ed Brewster, woordvoerder van Huawei in het VK. Enkele minuten voor de bekendmaking van de maatregelen trad John Browne, de voorzitter van Huawei UK, af.

De harde kern van de Conservatieve regeringspartij vindt de maatregelen onvoldoende en wil hardere sancties, zoals de VS en Australië die afgekondigd hebben.

Frankrijk

De Franse regering besliste om Huawei slechts een tijdelijke vergunning te geven voor de uitrol van het 5G-netwrk. 'Het gaat om een uitfasering', zegt Éric Bothorel, verantwoordelijke voor het digitale agentschap Anssi. Twee Franse telecomoperatoren - Bouygues Telecom en SFR - hebben al Huawei-onderdelen in hun 4G-netwerk en willen ook Huawei gebruiken in hun 5G-netwerk. Maar ze mogen niet meer dan 13 procent van het netwerk uitrusten met Huawei-onderdelen.

Dat leidt ook tot een langere uitrol en een hogere kostprijs voor de operatoren. Ook het Franse standpunt betekent een hardere opstelling tegenover het Chinese bedrijf. Vorig jaar liet president Emmanuel Macron nog verstaan dat Frankrijk Huawei niet zou afblokken, maar hij voegde eraan toe dat hij 'extreem zorgvuldig' zou zijn bij het uitkiezen van de digitale toeleveranciers.

Inmiddels raakte bekend dat ook Telecom Italia het Chinese bedrijf uitsluit van de tenders voor zijn 5G-netwerk in Italië en Brazilië.

Gevechtsmodus

Het VK zoekt een plek in de geopolitiek sinds het uit de Europese Unie stapte. Dat betekent dat Londen meer in gevechtsmodus gaat. Londen zette 49 Russiche individuen en organisaties op een zwarte lijst omdat ze de mensenrechten zouden overtreden.

Londen gebruikte ook harde taal tegen China nadat het land zijn greep versterkt had op Hongkong. Leden van Johnsons Conservatieven eisen dat er ook maatregelen komen tegen Chinezen.

China waarschuwde al voor de gevolgen van de harde uitspraken en Moskou dreigde eveneens met maatregelen.

We zitten in een positie waarin we handelsverdragen moeten afsluiten in de rest van de wereld. China is de derde handelspartner van het VK. Philip Hammond Voormalige Britse minister van Financiën