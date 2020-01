CEO's vrezen slechtste jaar sinds 2009

In de hoofdkantoren van ’s werelds grootste multinationals wordt verwacht dat 2020 het ergste jaar wordt sinds de recessie van 2009, leert een studie van PwC op het Wereld Economisch Forum in Davos.

In de board rooms van ’s werelds grootste bedrijven is het jaar vrij somber gestart. Dat leert althans het jaarlijkse onderzoek van consultant PwC bij 1800 CEO’s van ’s werelds grootste bedrijven. Zoals de traditie het wil is het rapport voorgesteld bij de start van het Wereld Economisch Forum in Davos.

Het verschil met twee jaar geleden is frappant. Toen heerste er een ongezien optimisme in de hoofdkantoren. Dat doet er toe, omdat daar de beslissingen worden genomen over investeringen en aanwervingsbudgetten. Bij de start van 2020 is er echter nog nooit zoveel pessimisme waargenomen in een decennium.

Van de ondervraagde CEO’s denkt 53 procent dat de wereldeconomie dit jaar trager zal groeien dan vorig jaar. Dat is tien keer meer dan twee jaar geleden. Het pessimisme is wijd verspreid over de hele wereld, maar het hoogst in de Verenigde Staten en Europa.

De prognose over de wereldeconomie spoort met hoe de CEO’s de vooruitzichten voor hun eigen bedrijf zien. PwC stelt ieder jaar de vraag of ze vertrouwen hebben dat ze er de komende twaalf maanden zullen in slagen hun omzet te laten groeien. Slechts 27 procent antwoordde positief op die vraag, wat het slechtste cijfer is sinds het recessiejaar 2009.

Europa

En opnieuw scoort Europa slechter dan de rest van de wereld. In Duitsland en Frankrijk zeggen slechts één op de vijf bedrijfsleiders er vertrouwen in te hebben dat hun bedrijf dit jaar zal groeien. In China is dat 45 procent en in de VS 36 procent.

Omdat CEO’s van multinationals veel impact hebben en met kennis van zaken over hun eigen bedrijf spreken, claimt PwC dat de vertrouwensindicator over de eigen omzet goed aangeeft hoe de wereldeconomie het dit jaar zal doen. Als de correlaties van de voorbije jaren blijven kloppen, zou het betekenen dat de wereldeconomie dit jaar niet met 3,3 procent groeit – zoals het IMF verwacht – maar met slechts 2,4 procent. Als dat uitkomt, wordt 2020 ook op dat niveau het slechtste jaar sinds 2009.

Zorgen

Ook op een ander punt is de studie een barometer over hoe het zakenjaar zich aandient. PwC lijst namelijk ook op waarover CEO’s zich in hun onderneming het meest zorgen maken. Op nummer één staat de klassieker ‘te veel regulering’. Maar twee en drie op het kopzorgenlijstje zijn nieuw: handelsconflicten en cyberaanvallen. Deze maand werd in ons land Picanol nog slachtoffer daarvan.

Het maakt dat de zorg over de zoektocht naar geschikt personeel wat is gezakt op de prioriteitenlijst. Wel zijn CEO’s er zich van bewust dat ze in tijden van vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt meer tijd moeten stoppen in het zelf opleiden van personeel. Slechts één op de vijf vindt dat die inspanningen snel genoeg resultaten afwerpen.

Ook klimaat scoort laag qua prioriteit voor 2020, omdat de meeste CEO’s vooral bezig zijn met hoe hun bedrijf het komende jaar ongeschonden door komt. De groep bedrijfsleiders die vindt dat klimaat ook tot voordelen kan leiden voor nieuwe producten, een goede reputatie of subsidies is weliswaar verdubbeld op tien jaar, maar nog altijd kleiner dan de helft.