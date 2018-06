China belooft 'krachtig' antwoord op nieuwe Amerikaanse tarieven

China verwijt de Amerikaanse president Donald Trump 'extreme druk en chantage' en zegt dat het terug zal slaan met tegenmaatregelen.

De spanningen tussen de twee grootste wereldeconomieën stijgt opnieuw nu China belooft krachtig op te treden tegen Trump als die zijn dreigement om taksen te heffen op Chinese goederen ter waarde van 200 miljard dollar doorvoert.

'Als de VS hun verstand verliezen en zo'n lijst publiceren, moet China uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve maatregelen nemen', stelt het ministerie van Handel.

Speelgoed

Trump maakte vrijdag bekend dat hij heffingen van 25 procent op Chinese goederen met een marktwaarde van 50 miljard dollar zal implementeren. Het gaat vooral om producten uit de technologische en de landbouwsector. Trump wil het Chinese handelsoverschot van 375 miljard dollar terugdringen en China bestraffen voor zijn diefstal van het intellectuele eigendom.

China reageerde meteen en zei dat het 'tarieven van dezelfde schaal' doorvoert op 545 Amerikaanse producten, waaronder auto's, fruit, sojabonen en in een later stadium ook kool en ruwe olie.

Dat was niet naar de zin van de Amerikaanse president, die vandaag bekendmaakte dat er extra importheffingen van 10 procent komen als China met zijn plan doorgaat. Dit keer viseert Trump vooral producten als speelgoed, gereedschap en T-shirts. De samenstelling van de lijst kan nog enkele maanden duren.

De goederen worden in China gemaakt of geassembleerd, maar de toeleveranciers komen vaak uit buurlanden als Zuid-Korea, Japan en Taiwan. De strategie van Trump om het Chinese handelsoverschot met de VS terug te dringen, kan dus ook zijn bondgenoten raken.

Escalatie

De Chinese centrale bank pompte intussen bijna 27 miljard euro in de economie om bezorgdheden over een handelsoorlog af te wenden. De Chinese economie groeide in mei onverwachts minder sterk dan eerst werd aangenomen.

De psychologische effecten op de groeiende onzekerheid zijn serieus te nemen. We komen in een cyclus van escalatie terecht. Larry Summers Voormalig minister van Financiën

'We moeten de psychologische effecten op de groeiende onzekerheid serieus nemen. We komen in een cyclus van escalatie terecht', zei topeconoom en voormalig Amerikaans minister van Financiën Larry Summers.