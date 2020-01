China en VS profiteren meest van Wereldhandelsorganisatie...

De Wereldhandelsorganisatie gaf de voorbije kwarteeuw de internationale handel een boost. Het ene land haalde meer profijt uit de WHO dan het andere. Wil de organisatie de volgende decennia niet in het verdomhoekje zitten, dringt een hervorming zich op.

1 januari 1995 is geen onbetekenende dag in de geschiedenis. Op die bewuste zondag 25 jaar geleden viel in ons land de provincie Brabant uit elkaar in een Waals en een Vlaams deel en kwamen twaalf mensen om bij een brand in het Antwerpse Switel-hotel.

Maar ook buiten de landsgrenzen viel destijds nieuws te rapen. Oostenrijk, Finland en Zweden traden toe tot de Europese Unie. En in Genève werd de Wereldhandelsorganisatie (WHO) boven de doopvont gevonden: een multilaterale organisatie die de wereldhandel een extra duw in de rug zou geven omdat leden moesten beloven handelsbarrières af te bouwen.

VS grote winnaar

De instelling schoot haar doel niet voorbij. 'Tussen 1995 en 2016 hielp de WHO haar 164 leden aan ongeveer 855 miljard dollar extra groei', becijferde de Duitse Bertelsmann Stiftung in een 40 pagina's tellend rapport. 'Dat komt overeen met een procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) of een gemiddelde groei van zowat 4,5 procent van het bbp per lidstaat tijdens de periode van het lidmaatschap.'

De Verenigde Staten profiteerden de voorbije kwarteeuw in absolute cijfers het meest van het WHO-lidmaatschap. 'Hun inkomsten stegen met net geen 87 miljard dollar', blijkt uit de berekeningen van de Bertelsmann Stiftung.

Maar China, Amerika's grootste economische en politieke rivaal, zit de VS op de hielen. De Aziatische reus won 85,5 miljard dollar bij de toetreding tot de multilaterale instelling in 2001.

België

Ook de Europese Unie had baat bij het bestaan van de WHO. 'Samen zagen de lidstaten hun inkomsten met 245,8 miljard dollar toenemen', staat te lezen in het rapport van de Bertelsmann Stiftung.

Al zijn de onderlinge verschillen wel groot. Duitsland en Nederland kunnen uitpakken met een positieve balans van respectievelijk 66 miljard dollar en 27,8 miljard dollar terwijl het WHO-lidmaatschap Italië, de derde economie van de eurozone, bijvoorbeeld maar een kleine 5 miljard dollar 'opbracht'.

Wat de exacte meerwaarde voor België was, valt uit het rapport van de Bertelsmann Stiftung niet af te leiden. De Duitse instelling telt België in haar rekenoefening samen met Luxemburg en komt tot de conclusie dat het WHO-lidmaatschap de twee kleine buurlanden niet meteen extra inkomsten bezorgde.

Moeilijkste periode

Met bombarie wordt de 25ste verjaardag van de Wereldhandelsorganisatie niet gevierd. Veel redenen tot feesten zijn er niet. De instelling beleeft haar moeilijkste periode sinds haar creatie.

Daar is de scepsis van Donald Trump over het nut van multilaterale organisaties niet vreemd aan. De Amerikaanse president bleef de afgelopen jaren zijn verkiezingsslogan 'America First' trouw en geeft de voorkeur aan bilaterale handelsdeals. Tijdens dergelijke onderhandelingen kan hij de economische macht van de VS veel meer uitspelen.

Met zijn weigering nieuwe rechters te benoemen bij het beroepshof van de WHO is Trump er halfweg vorige maand alvast in geslaagd de WHO deels lam te leggen.

Hervorming

Wil de instelling met hoofdzetel in Genève de volgende decennia niet in het verdomhoekje zitten, dringt een hervorming zich op. De Bertelsmann Stiftung houdt een pleidooi voor regionale handelsakkoorden en oppert daarnaast een WHO met twee snelheden te creëren.

'Democratische markteconomieën die dezelfde waarden delen, kunnen de kernorganisatie vormen. Daarnaast kan een perifeer regime bestaan dat de handel reguleert tussen landen met incompatibele economische systemen', luidt het.