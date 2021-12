China komt handelsafspraken met VS niet na...

China is er de voorbije twee jaar niet in geslaagd zijn import uit de Verenigde Staten met 200 miljard dollar op te krikken, ook al had het dat begin 2020 beloofd. Joe Biden staat voor een dilemma: represailles nemen of niet.

15 januari 2020. In de Verenigde Staten zijn de spotlights gericht op 1600 Pennsylvania Avenue NW in Washington. Donald Trump, destijds president van de VS, gooit de deuren van het Witte Huis open voor hoog bezoek uit Azië. De Chinese vicepremier Liu He steekt de oceaan over om tijdens een ceremonie samen met zijn Amerikaanse gastheer zijn handtekening te zetten onder een 94 pagina's tellend document: het 'Economisch en Handelsakkoord, fase 1'.

De ondertekening van de minihandelsdeal deed een zucht van verlichting door de internationale gemeenschap gaan. Bijna twee jaar nadat Trump zijn Chinese evenknie Xi Jinping de oorlog verklaard had op handelsvlak - waarna de grootste economieën ter wereld elkaar slag om slinger met nieuwe handelstarieven om de oren sloegen - drukten de grootmachten de pauzeknop in hun conflict in.

Import opkrikken

In de overeenkomst verbonden de VS zich ertoe een deel van de Chinese import minder zwaar te belasten. Nieuwe heffingen op een resem Chinese consumentengoederen verdwenen in de koelkast.

200 miljard dollar China beloofde in 2020-2021 voor 200 miljard dollar extra Amerikaanse goederen en diensten aan te kopen in vergelijking met 2017.

In ruil beloofden de Chinezen hun financiëledienstensector meer open te stellen voor Amerikaanse banken en verzekeraars en hun munt niet langer te devalueren om hun exportbedrijven een extra duw in de rug te geven.

Daarnaast engageerde Peking zich om zijn import uit de VS fors op te krikken in 2020 en 2021. Ten opzichte van 2017 zou de Aziatische reus voor 200 miljard dollar extra Amerikaanse goederen en diensten aankopen. Voor producten uit de verwerkende nijverheid, de landbouw-, diensten- en energiesector werden specifieke doelstellingen naar voren geschoven.

Scepsis

Analisten uitten begin 2020 meteen hun twijfels over de haalbaarheid van die objectieven. 'China importeerde in 2017 voor 186 miljard dollar Amerikaanse producten. Dat cijfer moet in twee jaar met 200 miljard dollar omhoog. Dat komt neer op een jaarlijkse groei van meer dan 30 procent', merkte Derek Scissors van het American Enterprise Institute destijds op.

Twee jaar later blijkt uit berekeningen van het Peterson Institute of International Economics (PIIE), een Amerikaanse denktank, dat die scepsis niet onterecht was. China krikte de invoer uit de VS de voorbije twee jaar weliswaar op, maar blijft een eind onder de engagementen uit de minihandelsdeal, luidt de conclusie.

Op basis van handelsdata tot en met november 2021 becijferde Chad Bown, senior fellow bij het PIIE, dat China op weg was om de doelstelling rond de aankoop van landbouwproducten met 17 procent te missen, die voor de verwerkende nijverheid met 41 procent, en die voor energie met 62 procent. Voor de dienstensector zijn geen maandelijkse gegevens beschikbaar, maar in 2020 viel die Amerikaanse export naar China met 32 procent terug.

'Een maand voor de periode rond de aankoopengagementen uit de fase 1-deal verstrijkt, is China op weg om het vooropgestelde doel rond de import van goederen uit de VS in 2020-2021 met zowat 40 procent te missen', vatte Bown samen op Twitter.

Verzachtende omstandigheden

China weerlegt de conclusie niet. Maar Peking roept verzachtende omstandigheden in: de oplawaai waarop de coronapandemie de wereldeconomie trakteerde.

China heeft zijn uiterste best gedaan om de vele negatieve gevolgen van de pandemie, de wereldwijde economische recessie en de verstoringen in de bevoorradingsketens te overwinnen. Chinese ambassade in VS

'China heeft zijn uiterste best gedaan om de vele negatieve gevolgen van de pandemie, de wereldwijde economische recessie en de verstoringen in de bevoorradingsketens te overwinnen', stelde een woordvoerder van de Chinese ambassade in Washington aan de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

'We hebben ons steentje bijgedragen aan de gezamenlijke implementatie van het akkoord', klonk het.

Mechanisme

De vraag luidt wat huidig Amerikaans president Joe Biden met de data gaat aanvangen. Volgens de minihandelsdeal kan hij een mechanisme activeren voor de 'oplossing van geschillen rond het niet naleven van het akkoord'. De procedure laat de VS toe in het extreemste geval nieuwe handelstarieven af te kondigen tegen China of bevroren taksen weer toe te passen.

Biden staat voor een dilemma. Als hij als represaille importtarieven voor Chinese producten optrekt, dreigen de kosten op te lopen voor Amerikaanse bedrijven die Chinese goederen, zoals kleren of elektronica, invoeren.

De kans bestaat dat die ondernemingen die meerkosten uiteindelijk doorrekenen aan hun Amerikaanse klanten. Op een moment dat de VS, net als veel andere westerse landen, af te rekenen hebben met een galopperende inflatie, is dat een nachtmerriescenario voor de bewoner van het Witte Huis.

Daarnaast houden analisten er rekening mee dat de autoriteiten in Peking strafmaatregelen nemen tegen Amerikaanse bedrijven die zakendoen in China als Biden de niet-naleving van de handelsafspraken bestraft.