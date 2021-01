China legt als enige groei voor in 2020

Economen verwachten dat de tweede economie ter wereld met een groei van 7 procent dit jaar de impact van de pandemie snel verteerd zal hebben.

China mag exact een jaar geleden dan al 'Ground Zero' van de wereldwijde pandemie geweest zijn, het land heeft de impact van het coronavirus op een initiële aarzeling na snel onder controle gekregen.

Zo voerde het land snel een systeem in waarbij Chinezen alleen publieke plaatsen kunnen betreden als hun persoonlijke 'gezondheidscode' na het scannen met de telefoon groen kleurt. Daarnaast haalt de communistische partij ook het grof geschut boven bij elke lokale uitbraak, met massaal testen en verplichte quarantaine.

Een aanpak die alvast economisch resultaten oplevert, leert het kwartaalrapport van de Chinese dienst voor de statistiek maandag. De Chinese economie groeide in het vierde kwartaal jaar op jaar 6,5 procent, een sneller groeitempo dan vóór de uitbraak van het coronavirus. Vooral de industriële productie boomt als vanouds, met een groei van ruim 7 procent. De kleinhandelsverkopen blijven relatief ondermaats, met 4,6 procent groei.

Met andere woorden: een herstel in V-vorm (zie grafiek). Een prestatie die president Xi Jinping alleen maar steviger in het zadel geholpen heeft. In het persbericht eren de statistici in Peking 'het sterke leiderschap van de communistische partij, met centraal kameraad Xi'.

Over heel 2020 vertraagde de economie onvermijdelijk door de impact die de pandemie in het jaarbegin had, tot 2,3 procent. Toch zal China, de tweede economie ter wereld, over 2020 een krimp kunnen vermijden. Zakenbank JPMorgan verwacht dat de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, op een krimp met 3,4 procent afstevenen. En dat zal dan nog een relatief sterke prestatie zijn vergeleken met Japan (-5,1%), India (-6,5%), de eurozone (-7,2%) en het Verenigd Koninkrijk (-10,2%).

Iris Pang, ING-econome in Hong Kong, denkt dat China voor 2021 op een groei van 7 procent afstevent. 'Dankzij de controle van mensenstromen (via de bovenvermelde alomtegenwoordige QR-scans, red.), is het risico op een grote virusuitbraak klein'.

Het is moeilijk een dramatische verbetering in de Amerikaanse houding tegenover Chinese technologie in te beelden Iris Pang ING-econome

Pang denkt dat Peking met stevige begrotingsstimulus de economie op koers zal houden, onder meer via forse investeringen in technologisch onderzoek en milieu. Toch ziet ze ook risico's, vooral geopolitiek dan.