China mag VS nieuwe sancties opleggen

De uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie valt op een ogenblik dat Washington en Peking naarstig sleutelen aan een minihandelsdeal.

China mag voor 3,6 miljard dollar sancties opleggen aan de Verenigde Staten. Dat besliste de Wereldhandelsorganisatie (WHO) vrijdag. De uitspraak heeft betrekking op een zaak die dateert van voor de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten.

De zaak gaat over Amerikaanse wetgeving om goedkope import uit China te beperken. De WHO stelde in mei 2017 al dat dat antidumpingregime niet door de beugel kon. In januari dit jaar gaf de organisatie met hoofdzetel in Genève de Amerikaanse regering vervolgens tot in augustus de tijd om de praktijken te wijzigen.

Vergelding

Dat gebeurde niet voldoende, vandaar dat de WHO nu groen licht geeft voor een vergelding. Toch haalt Peking zijn slag niet helemaal thuis. Het had de WHO toestemming gevraagd voor heffingen op 7 miljard dollar aan Amerikaanse goederen.

Hoewel de kwestie formeel buiten de 18 maanden oude handelsvete staat, geeft de beslissing de Chinezen wel een nieuw wapen om de regering van president Donald Trump te dwarsbomen.

De Wereldhandelsorganisatie houdt het evenwel op 3,6 miljard dollar. Dat is het op twee na hoogste bedrag in de geschiedenis van de organisatie.

Het record staat op naam van de VS. Die kregen begin oktober de toestemming om jaarlijks voor 7,5 miljard dollar douanetarieven op te leggen aan producten uit de Europese Unie. Washington kreeg die munitie in handen omdat de EU volgens de WHO illegale subsidies toekende aan de vliegtuigbouwer Airbus.

Handelsvete

De hamvraag luidt of de Wereldhandelsorganisatie met haar uitspraak van vrijdag de handelsspanningen tussen de VS en China weer gaan oppoken. Hoewel de kwestie formeel buiten de 18 maanden oude handelsvete staat, geeft de beslissing de Chinezen wel een nieuw wapen om de regering van Amerikaans president Donald Trump te dwarsbomen.

Onderhandelingsteams in Washington en Peking draaien dezer dagen overuren om af te kloppen op een gedeeltelijk handelsakkoord tussen de twee grootste economieën ter wereld. Trump had ruim twee weken geleden bekendgemaakt dat zo'n minihandelsdeal in de steigers staat.

Wereldeconomie

Volgens de laatste berichten hopen de twee landen het akkoord tegen half november te ondertekenen. Aanvankelijk stond de top van de APEC, een organisatie van Aziatische landen en landen aan de Stille Oceaan, aangestipt voor die plechtigheid.

Die bijeenkomst zou half november in Chili plaatsvinden. Maar de Chileense president Sebastián Piñera gelastte dat evenement eerder deze week af omdat hij de sociale onrust in zijn land niet onder controle krijgt. Sindsdien zijn de Amerikanen en de Chinezen op zoek naar een nieuwe locatie om het staakt-het-vuren in het handelsconflict officieel te bekrachtigen.