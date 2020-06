China schort import landbouwproducten uit VS op

China zet de invoer van enkele landbouwproducten uit de VS stop. De demarche is een vergelding voor Amerikaanse strafmaatregelen en kan de zwaar bevochten minihandelsdeal tussen de grootmachten in het gedrang brengen.

Zijn de Verenigde Staten en China weer vertrokken voor een weken- zo niet maandenlang opbod aan vergeldingsmaatregelen? De vraag dringt zich op nu de Chinese machthebbers grote staatsbedrijven lijken op te dragen de invoer van een resem Amerikaanse landbouwproducten stop te zetten.

'China's belangrijkste importeurs van landbouwgoederen, Cofco en Sinograin, kregen het bevel inkopen op te schorten', vernam het Amerikaanse persagentschap Bloomberg. Onder meer orders voor sojabonen, maïs, varkensvlees en katoen staan on hold.

Hongkong

De Chinese demarche komt er enkele dagen nadat Donald Trump weer in de aanval is gegaan tegen de Aziatische reus. De Amerikaanse president kondigde vrijdagavond een reeks maatregelen af.

Als Trump nog meer actie tegen China onderneemt vanwege Hongkong, kunnen we de import van Amerikaanse goederen op een nog lager pitje zetten. Chinese autoriteiten

Zo vroeg hij Amerikaanse financiële regulatoren Chinese bedrijven die op de Amerikaanse beurs noteren onder de loep te nemen. Mogelijk beperkt hij Amerikaanse investeringen in die bedrijven ook. Daarnaast trok hij visa in voor Chinese studenten die banden hebben met het Chinese leger.

Voorts gaf Trump zijn regering de opdracht de procedure op te starten om Hongkong zijn speciale handelsstatuut af te nemen. Die demarche zou een zware klap zijn voor de stadstaat. Hongkong maakt sinds 1997 officieel deel uit van China, maar kan zich volgens het principe 'één land, twee systemen' op een grote mate van autonomie beroepen.

Dankzij het statuut gelden voor de Britse ex-kolonie gunstige handelstarieven. In tegenstelling tot het Chinese vasteland heeft Hongkong onbeperkt toegang tot gevoelige Amerikaanse technologie. Omdat Peking Hongkongs autonomie de voorbije maanden 'ondermijnd heeft', is Trump van oordeel dat de stadstaat niet langer recht heeft op het Amerikaanse gunstregime.

Tegenzet

Een Chinese tegenzet was onvermijdelijk. Dat Peking ervoor opteert de import van Amerikaanse landbouwproducten terug te schroeven komt niet als een verrassing. Niet alleen is de Amerikaanse landbouwgemeenschap een belangrijke electorale visvijver voor Trump, de Aziatische reus heeft ook niet zo veel andere munitie die het kan inzetten tegen de VS.

Een opflakkering van het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten kan de internationale gemeenschap missen als kiespijn.

'De opschorting van deze orders is een eerste stap. We wachten nu de Amerikaanse reactie af. Als Trump nog meer actie tegen China onderneemt vanwege Hongkong, kunnen we de import van Amerikaanse goederen op een nog lager pitje zetten', zei een bron aan het persagentschap Reuters. In het worstcasescenario gaat de hele minihandelsdeal tussen de VS en China de prullenmand in, luidt de boodschap uit Peking.

Dat zwaar bevochten handelsbestand is pas begin dit jaar ondertekend door de twee grootste economieën ter wereld. In de deal verbonden de Chinezen zich ertoe dit jaar voor 36,5 miljard dollar aan Amerikaanse landbouwgoederen in te voeren.

Wereldeconomie

Een opflakkering van het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten kan de internationale gemeenschap missen als kiespijn. Niemand is vergeten dat de tarievenslag tussen Washington en Peking de afgelopen jaren een flinke rem zette op de wereldeconomie.