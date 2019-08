China slaat hard terug met zwakkere munt

De Chinees-Amerikaanse handelsoorlog escaleert. China laat zijn munt tot het laagste peil in meer dan tien jaar verzwakken. En overheidsbedrijven mogen geen Amerikaanse landbouwproducten meer invoeren.

Voor het eerst sinds sinds 2008 mag de renminbi onder de grens van 7 renminbi per Amerikaanse dollar zakken. Een zwakkere munt maakt de Chinese producten in het buitenland goedkoper en stimuleert de export.

Invoertarieven

De beslissing komt er nadat de Amerikaanse president Donald Trump donderdag een uitbreiding van de Amerikaanse invoertarieven had aangekondigd: een taks van 10 procent op 300 miljard dollar extra aan Chinese import. Het maakt dat vandaag nagenoeg alle Chinese containers naar de VS worden belast.

De zwakkere munt is niet de enige 'tegenmaatregel' waar China mee uitpakt. Het land legt de overheidsbedrijven op de invoer van Amerikaanse landbouwproducten op te schorten.

Zo wordt Trump twee keer te kijk gezet. De Amerikaanse president roept al jaren dat China zijn munt oneerlijk inzet om zijn export te boosten. En tijdens de dooi van het handelsconflict in juni beloofde China meer Amerikaanse landbouwproducten in te voeren.

Aandelen onderuit

Investeerders zien de escalatie van de handelsoorlog met lede ogen aan. Ze dumpen Aziatische aandelen en vluchten naar veilige havens als goud, de Japanse yen en Amerikaanse obligaties. De Aziatische aandelenindexen verliezen allemaal ruim 2 procent. In China blijft het verlies beperkt tot 0,9 procent.

'Het is een van de worstcasescenario's', reageert Michael Every, hoofd Aziatische aandelen bij Rabobank in Hongkong. Commerzbank verwacht dat de zwakkere Chinese munt andere Aziatische munten zal doen depreciƫren. 'Er zit een tsunami aan te komen', zegt een econoom van de Duitse bank.