China stevent af op eerste krimp sinds 1989

Wie een idee wil krijgen van hoe een 'lockdowneconomie' er uitziet, kreeg maandag een indicatie via de data die het Chinese bureau voor de statistiek vrijgaf . Tijdens januari en februari krompen kleinhandel en industriële productie in vergelijking met een jaar eerder fors, met respectievelijk 20,5 en 13,5 procent.

Wuhan, het epicentrum van het virus en een stad met 11 miljoen inwoners, ging op 23 januari in lockdown . Hetzelfde gold voor de 60 miljoen inwoners van Hubei, de omringende provincie in het centrum van China.

Het is nu volgens economen zo goed als zeker dat de Chinese economie, de tweede grootste ter wereld, voor het eerst sinds de start van vergelijkbare statistieken in 1989 zal krimpen tijdens het eerste kwartaal.

'Dit is niet het einde van de nachtmerrie', waarschuwt Iris Pang, ING-econome in Hong Kong. 'De wereldwijde verspreiding van het virus heeft als gevolg dat ook de Chinese economie niet snel volledig zal herstellen. De industriële productie zal blijven klappen krijgen in maart en april, nu de globale vraag abrupt wegvalt.'