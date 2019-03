China tempert groeiprognose

Peking probeert de economie te redden zonder de schuldenzeepbel verder op te blazen.

De Chinese overheid zal de economie stimuleren, maar een lagere groei nastreven. Dit blijkt uit de inhoud van de speeches die hoogstaande overheidsmedewerkers hebben gegeven op het jaarlijkse Volkscongres.

Het groeidoel wordt verlaagd van '6,5 procent' naar 'tussen de 6 en de 6,5 procent'. In 2018 groeide de economie nog met 6,6 procent. Dit was het traagste groeitempo sinds 1990. Met het lagere doel lijkt Peking te accepteren dat de door schuld gerealiseerde hoge groei van de afgelopen decennia niet langer houdbaar is.

Maar de grote leider, president Xi Jinping, lijkt wel van plan om de lucht gecontroleerd uit de zeepbel te laten vloeien. Want er komen nieuwe stimuleringsmaatregelen aan. Premier Li Keqiang schreef in zijn jaarlijkse rapport al dat de BTW verlaagd moest worden. Ook de president van China Investment Corp (CIC) zei in zijn speech dat er voor miljarden geïnvesteerd gaat worden in onder andere de infrastructuur. Maar volgens Duncan Innes-Ker van The Economist Intelligence Unit houdt de overheid zich duidelijk in.

Economie hervormen

China wil daarnaast de economie hervormen. Zo moet het gewicht van de maakindustrie verschoven worden naar de hightechindustrie. Het CIC helpt hier een handje bij door investeringen te doen die deze transitie ondersteunen.

Ook de financiële sector moet op de schop. De voorzitter van de China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) sprak over serieuze stappen die zijn ondernomen. Zo zei hij dat verzekeraars van buiten de Republiek in de toekomst tot de Chinese markt kunnen toetreden.

De voorzitter van de China Securities Regulator Commission (CSRC) zei dat de overheid op dit moment onderzoekt of het voor buitenlandse bedrijven mogelijk moet zijn om een tweede notering op de Chinese beurs te krijgen.