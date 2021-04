China trapt 2021 af met recordgroei

Voor een voortgezet pandemieherstel later dit jaar mag de huidige chipschaarste wel niet acuter worden.

Mocht u nog twijfelen aan het herstel in V-vorm van de op één na grootste economie van de wereld, check onderstaande grafiek. De Chinese economie trapte 2021 af met een groei van 18,3 procent jaar op jaar, leert de altijd snelle eerste raming van de statistici in Peking.

Natuurlijk 'profiteert' dat cijfer van een makkelijke vergelijkingsbasis; de Volksrepubliek incasseerde in het eerste kwartaal van 2020 bij de start van de pandemie een zware klap en vormde zo een 'early warning signal' voor de rest van de wereldeconomie. Een betere graadmeter is het groeiritme van kwartaal op kwartaal en die vertraagde van 3,2 naar 0,6 procent.

Toch is het pandemieherstel nu beter 'in balans'. Terwijl het initiële herstel vanaf de lente van 2020 door de industrie en de uitvoer werd geschraagd, laat nu ook de Chinese consument het geld weer rollen. In maart herstelden de kleinhandelsverkopen jaar op jaar 34 procent. Catering, een categorie waar zowel restaurantbezoekjes als maaltijdkoeriers onder vallen, boekte zelfs een remonte van 92 procent en bevindt zich nu weer op pre-pandemiepeil.