China verrast met sterkere export

Vooral de uitvoer naar Europa en Zuidoost-Azië compenseert de terugval in de handel met de VS. Maar door de escalatie in de handelsoorlog is de heropleving wellicht van korte duur.

Ondanks het al anderhalf jaar durende handelsconflict met de Verenigde Staten is China er in juli in geslaagd zijn export weer op te krikken. 'De uitvoer steeg jaar op jaar met 3,3 procent. Dat is de sterkste groei sinds maart', maakte de Chinese douanedienst donderdag bekend. In juni incasseerde de Chinese uitvoer nog een tik van 1,3 procent.

Dat betekent niet dat de handelsspanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld niet doorgesijpeld zijn in de Chinese handelscijfers. De export naar de VS viel in juli jaar op jaar met 6,5 procent terug. Een maand eerder was nog sprake van een krimp met 7,8 procent.

Alternatief actieterrein

Nu de Amerikaanse markt steeds moeilijker bereikbaar is voor China, is de Aziatische reus op zoek naar alternatief actieterrein. Dat lijkt hij gevonden te hebben in Europa, Zuid-Korea, Taiwan en vooral ook Zuidoost-Azië, blijkt uit de groeiende export naar die regio's.

'De handelscijfers kunnen suggereren dat sommige Chinese exportbedrijven hun afzetmarkt proberen te diversifiëren', zegt Betty Wang, een Chinese econoom bij ANZ. 'Maar het zou ook kunnen bewijzen dat steeds meer Chinese bedrijven uit de verwerkende nijverheid hun productie verplaatsen van China naar Zuidoost-Azië.'

Die trend was al ingezet voor de handelsoorlog tussen de VS en China losbarstte omdat het ook voor Chinese bedrijven goedkoper produceren is in landen als Vietnam, Cambodja of Bangladesh dan in de eigen achtertuin. Maar het bilaterale conflict heeft de delokalisatie mogelijk versneld.

Vietnam

Vanuit die Zuidoost-Aziatische landen kunnen de Chinese ondernemingen immers ook naar de VS exporteren zonder onder de hogere invoertarieven voor Chinese goederen te vallen. Tijdens de eerste zes maanden van 2019 steeg de Amerikaanse import uit Vietnam jaar op jaar bijvoorbeeld met ruim 33 procent.

Washington houdt die veranderingen in het Chinese handelspatroon met een arendsblik in de gaten. President Donald Trump waarschuwde Vietnam onlangs al dat hij zijn vizier binnenkort wel eens op Hanoi kan richten. 'Een deel van de producten die vanuit Vietnam ons land binnenkomen, dragen wel het label 'made in Vietnam' maar zijn eigenlijk van Chinese origine', klonk het.

Binnenlandse vraag

De beter dan verwachte exportcijfers voor juli betekenen niet dat de economische zorgen voor China voorbij zijn. De invoer viel jaar op jaar immers met 5,6 procent terug (tegenover -7,3 procent in juni), die uit de VS zelfs met 19,1 procent. Dat betekent dat de binnenlandse vraag zwak blijft.

Bovendien valt de export naar de VS de volgende maanden wellicht nog sterker terug als Trump bij zijn voornemen blijft om vanaf 1 september invoertarieven van 10 procent op te leggen voor de 300 miljard dollar aan Chinese goederen die vandaag nog tariefvrij de VS instromen. De nieuwe heffingen dreigen vooral producten te treffen waarvoor elk Amerikaans gezin geregeld de bankkaart bovenhaalt, zoals een platte tv, een smartphone of sneakers.

Om de impact van de Amerikaanse sancties te verzachten voor de Chinese exportbedrijven devalueerde Peking begin deze week zijn munt. Die demarche kan de export van Chinese producten weliswaar stimuleren, maar maakt de invoer uit het buitenland tegelijkertijd duurder en knaagt aan de koopkracht van de Chinese gezinnen.