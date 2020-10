China zet herstel in V-vorm neer

Nu 'Ground Zero' van de pandemie de lokale verspreiding van het virus onder controle heeft, herstelt ook de binnenlandse consumptie.

De Chinese economie, de op één na grootste ter wereld, heeft de pandemie verteerd. Dat leert het jongste rapport van het Chinese bureau voor de Statistiek. Over het derde kwartaal raamt Peking de groei van de economie op 4,9 procent. Dat is een versnelling tegenover de 3,2 procent in de lente. In de winter was er nog een krimp van 6,8 procent. Toen worstelde China als eerste land in de wereld met het coronavirus en ging de miljoenenstad Wuhan op slot.

Na een aarzelende initiële reactie lijkt China er in geslaagd de binnenlandse verspreiding van covid-19 vrijwel tot nul te herleiden. Dat doet China door via telefoons de hele bevolking nauwgelet te traceren, wekenlange lockdowns van wijken waar het virus opduikt en massale tests bij kleine haarden: zo wordt de hele miljoenenstad Qingdao getest, nu er in de havenstad zes lokale besmettingen opdoken.

Het gevolg is een economisch herstel in V-vorm (zie grafiek). Over de eerste negen maanden van 2020 laat de Chinese economie tegenover 2019 weer groei zien. Dit in schril contrast met de Verenigde Staten en Europa: daar was er deze zomer een 'technisch' herstel naarmate de economie heropend werd, maar zal het nog geruime tijd duren eer de dit voorjaar aangerichte schade hersteld is. Te meer daar zowel Europa als de Verenigde Staten op dit ogenblik met een heropflakkering van covid-19 kampen.

Terwijl een groot deel van de westerse wereld kampt met een '90 procent-economie', waar entertainment en horeca in belangrijke mate op slot blijven, pikt in China de binnenlandse consumptie weer aan. In september lagen de kleinhandelsverkopen 3,3 procent boven het peil van een jaar eerder, terwijl er in maart nog een recordkrimp van 15,8 procent was.