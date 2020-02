China zet mes in invoertarieven op Amerikaanse producten

De maatregel gaat in op 14 februari. Hij vloeit voort uit de minihandelsdeal die de twee economische grootmachten begin dit jaar tekenden.

De Verenigde Staten en China zijn van plan de wereld te bewijzen dat hun minihandelsakkoord geen dode letter blijft. Dus zetten ze op 14 februari enkele afspraken om in de praktijk.

'We zetten het mes in invoertarieven die sinds 1 september van kracht zijn op een resem Amerikaanse producten', maakte het Chinese ministerie van Financiën donderdag bekend. In totaal gaat om 75 miljard dollar import uit de VS. Dezelfde dag verlagen de VS ook invoerheffingen op Chinese goederen.

Soja en gevogelte

Door de ingreep belasten de Chinezen Amerikaanse olie nog met 2,5 procent. Het voorbije half jaar gold een tarief van 5 procent. De heffingen op soja zakken van 30 naar 27,5 procent terwijl die voor varkens- en rundvlees en gevogelte zakken van 35 naar 30 procent.

'De verlaging moet leiden tot een gezonde en stabiele ontwikkeling van de economische en handelsrelaties tussen de VS en China', liet Peking weten. Voor heel wat andere Amerikaanse producten blijven de Chinese handelstarieven wel van kracht.

Hoewel Washington en Peking op 15 januari een staakt-het-vuren ondertekenden, dreigen de spanningen tussen de grootmachten ook de volgende maanden nog een impact te hebben op de wereldeconomie. Net omdat nog heel wat invoerheffingen van kracht blijven.

Coronavirus

De hamvraag luidt of beide partijen hun engagementen kunnen naleven. China beloofde dit en volgend jaar voor 200 miljard dollar extra Amerikaanse producten in te voeren. Voor veel experts was die doelstelling hyperambitieus.