Chinese demarche over Hongkong zadelt Trump met dilemma op

De Verenigde Staten beschuldigen China ervan de autonomie van Hongkong uitgevlakt te hebben. President Trump worstelt met een dilemma. Keft hij uit protest eens naar Peking of bijt hij de Aziatische reus hard in de strot?

Vier maanden nadat de Verenigde Staten en China met de ondertekening van een fel bevochten minihandelsdeal in een periode van gewapende vrede gerold waren, zetten de grootste economieën ter wereld zich schrap voor een nieuwe episode in hun machtsstrijd. Die kan een weerslag hebben op de door corona al zwaar gehavende wereldeconomie.

Handelskwesties, het gevecht om technologische suprematie en de uitbreiding van de geopolitieke invloed waren de afgelopen jaren de aanleiding voor gegrom tussen Washington en Peking. Sinds enkele weken zet de coronapandemie spanning op de bilaterale relaties. Maar het recentste twistpunt is Hongkong.

Volkscongres

Op de slotdag van hun jaarlijkse bijeenkomst stemden de bijna 3.000 leden van het Chinese Volkscongres donderdag voor een nieuwe veiligheidswet voor de voormalige Britse kolonie. 'De ingreep is nodig om separatisme, subversieve en terroristische activiteiten en buitenlandse inmenging in de kiem te smoren', stellen de machthebbers in Peking.

Het speciale statuut stelde Hongkong in staat uit te groeien tot hét bruggenhoofd tussen het Westen en China en tot een van de grootste financiële hubs ter wereld.

De wet komt er in de nasleep van het protest dat Hongkong in de tweede helft van 2019 maandenlang in zijn greep had. Op de details is het nog even wachten, maar vast staat dat de Chinese veiligheids- en inlichtingendiensten zich weldra in de stadstaat kunnen vestigen.

De demarche is de tegenstanders van een grotere Chinese inmenging in Hongkong een doorn in het oog. Volgens het principe 'één land, twee systemen' geniet de miljoenenstad sinds 1997 een grote mate van autonomie. 'Dat model blijft overeind', verzekert de Chinese premier Li Keqiang. Het Hongkongse parlementslid Claudia Mo betwist dat. 'De nieuwe wet maakt een eind aan 'één land, twee systemen'. Hongkong is voortaan een Chinese stad als alle andere.'

Het parlementslid krijgt ruggensteun uit de VS. 'Afgaande op de situatie op het terrein kan geen enkel redelijk mens beweren dat Hongkong nog een grote mate van autonomie heeft tegenover China', meent de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Zo effent hij de weg voor strafmaatregelen tegen China.

Dilemma

De kwestie zadelt president Donald Trump op met een dilemma. Keft hij eens naar Peking of bijt hij de Aziatische reus hard in de strot? Trump zou de visa kunnen intrekken van Chinese studenten en onderzoekers die mogelijk banden hebben met het leger van de Volksrepubliek. Nieuwe tarieven op Chinese import zijn ook een optie.

In het extreemste scenario neemt de Amerikaanse president Hongkong zijn speciale statuut af. Dat garandeert al 22 jaar dat de stadstaat kan rekenen op Amerikaanse gunsttarieven voor de export. Het stelde Hongkong in staat uit te groeien tot hét bruggenhoofd tussen het Westen en China, en tot een van de grootste financiële hubs ter wereld. Die positie staat op het spel als de stadstaat het speciale statuut verliest.