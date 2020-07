Chinese economie knoopt weer aan met groei

Het vroege teken van herstel na de pandemie wordt overschaduwd door een economie met twee snelheden.

De Chinese economie groeit weer, leert een eerste raming van de Chinese dienst voor de statistiek. In het tweede kwartaal groeide de tweede grootste economie ter wereld met 3,2 procent, na een recordkrimp van 6,8 procent in het eerste kwartaal.

Het taalgebruik van de doorgaans gortdroge Chinese dienst voor de statistiek laat vermoeden dat de opluchting groot is. De cijferaars loven 'het sterke leiderschap' van de Chinese communistische partij, met 'kameraad Xi Jinping als hoeksteen'. De Chinese president kreeg in de beginfase van de pandemie in februari in bedekte termen kritiek voor de initiƫle trage aanpak van het coronavirus, maar sindsdien lijkt Peking er vrij goed in te slagen de pandemie onder controle te houden.

Dat vertaalt zich dus in een hervatting van de groei. Dat is pril hoopgevend nieuws voor de wereldeconomie, maar niet meer dan dat. Het persbericht leert immers ook dat het herstel erg onevenwichtig is. Terwijl de industrie snel is opgeveerd, blijft de dienstensector krimpen. De kleinhandelsverkopen krompen in het tweede kwartaal 3,9 procent, na een mokerslag van 19 procent in het eerste kwartaal.