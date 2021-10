Chinese economie koelt af

Energie- en chipschaarste, overstromingen, imploderende vastgoedconglomeraten én een overheid die de privésector de duimschroeven aandraait: het is zelfs voor de Chinese economie véél op één kwartaal.

De Chinese economie, de tweede grootste ter wereld, koelde over het derde kwartaal sterk af. Dat leert een raming van de Chinese dienst voor de Statistiek. Jaar op jaar zwakte de groei af tot 4,9 procent, van 7,9 procent in de lente (zie grafiek). Tegenover het voorgaande kwartaal vertraagde de groei nog forser dan economen verwachtten, van 1,3 naar 0,2 procent.

Het tempo van de afkoeling is misschien nog groter dan verwacht, de afkoeling an sich niet. China kampt net als de rest van de wereld door een fors mondiaal post-pandemisch herstel met een nijpende schaarste aan energie, waardoor enkele grote industriereuzen tijdelijk op een lager pitje moesten draaien. Die energieschaarste komt bovenop de chipschaarste, die zeker in de autosector een extra rem op de productie zet.