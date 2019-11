Chinese economie krijgt er een Tsjechië bij

De Chinese economie blijkt volgens een verse natte vinger een slordige 240 miljard euro groter dan gedacht.

Chinese statistieken. Ze zijn net als alle andere met meer dan één korrel zout te nemen. Volgens herziene data van de officiële cijferaars in Peking was de Chinese economie ter wereld in 2018 niet 90.031 miljard renminbi maar 91.928 miljard renminbi groot. Een herziening van 1.897 miljard renminbi of 244 miljard euro, zeg maar het equivalent van de Tsjechische economie.

Met een bruto binnenlands product (bbp) van omgerekend iets meer dan 13.000 miljard dollar nadert Peking als tweede grootste economie in de wereld een beetje op de 20.490 miljard dollar die de Amerikaanse economie ingeschat wordt. Belangrijker: zo blijft president Xi Jinping op koers om zoals beloofd tegen 2020 de economie op tien jaar tijd te verdubbelen.

China is niet het enige land dat zijn rekening al eens durft herzien. Ierland bleek inclusief vliegtuigleasing in 2015 plots een kwart groter, maar is 'ontgoogled' dan weer een derde kleiner dan gedacht. Nigeria haalde in 2014 plots Zuid-Afrika in als grootste Afrikaanse economie door zichzelf dubbel zo groot te ramen. En België drong zijn overheidsschuld terug tot minder dan 100 procent van het bruto binnenlands product. Niet door te besparen, wel door vers nattevingerwerk over zwartwerk.