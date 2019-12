Chinese export krijgt onverwachte tik

China voerde in november 1,1 procent minder goederen uit dan in dezelfde maand een jaar eerder, leren douanecijfers. Het is al de vierde maand op rij dat de Chinese export krimpt.

De daling was onverwacht. Analisten hadden namelijk gerekend op een stijging van 0,8 procent omdat de buitenlandse vraag naar elektronica en andere consumentenproducten doorgaans stijgt in de aanloop naar de kerst- en nieuwperiode.

Het aanslepende handelsconflict met de Verenigde Staten is de belangrijkste oorzaak van de tegenvallende exportcijfers. Het Witte Huis beslist op 15 december of nieuwe heffingen op 160 miljard dollar aan goederen uit China van kracht zullen worden.

Maar in de aanloop naar die beslissing is de Chinese export dus al fors gedaald. De uitvoer naar de Verenigde Staten kreeg in november een tik van 12,5 procent in vergelijking met vorig jaar. De Chinese uitvoer naar de Europese Unie steeg in dezelfde periode dan weer met 4,5 procent.