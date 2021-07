Chinese groei weer in rustiger vaarwater

's Werelds tweede grootste economie zit na de pandemische 'V' weer in een meer klassiek groeipad. Maar onderliggend stapelen de risico's zich op, intern en extern.

Eind goed, al goed? Dat zou de conclusie kunnen zijn na lectuur van het groeirapport dat de Chinese statistici steeds weer verrassend snel na het afsluiten van het kwartaal afleveren. De pandemische V lijkt stilaan verteerd: na de diepe inzinking bij de start van de pandemie en het recordherstel over het eerste kwartaal, was er in het tweede kwartaal een meer 'klassiek' groeicijfer van 7,9 procent jaar op jaar.