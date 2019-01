Chinese handel voelt conflict met VS

De uitvoer kwam in december 4,4 procent lager uit dan een jaar geleden. En de import kalfde 7,6 procent af. Dat is flink slechter dan de analistenverwachtingen die uitgingen van een 3 procent hogere export en 5 procent hogere import.

Elektronica onder druk

Vooral de in- en uitvoer van elektronische producten en onderdelen stond in december flink onder druk.

ING-econoom Iris Pang schrijft de malaise in elektronica ondermeer toe aan het feit dat mensen minder snel een nieuwe smartphone kopen. Een andere reden is dat buitenlandse bedrijven eind vorig jaar elektronische componenten uit China begonnen te vermijden.

Handelsoverschot

Investeringen

De Chinees-Amerikaanse handelsoorlog komt vandaag ook tot uiting in een ander rapport, van de Amerikaanse onderzoeker Rhodium Group. Daaruit blijkt dat de Chinese investeringen in de VS vorig jaar met 83 procent terugliepen van 29 miljard tot 4,8 miljard dollar, het laagste peil in zeven jaar. In 2016 beliepen die investeringen nog 46 miljard dollar.