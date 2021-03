Containerschip blokkeert Suezkanaal

Alsof er nog geen flessenhalzen genoeg zijn in de wereld, blokkeert nu een containerschip de meest cruciale vaargeul.

Het Suezkanaal in Egypte is geblokkeerd door een gestrand containerschip. Dat melden verschillende media en wordt bevestigd door Vesselfinder, het online traceersysteem voor schepen.

Op de site is te zien hoe de 400 meter lange en 59 meter brede mastodont Ever Given dwars over het Suezkanaal ligt, met verschillende sleepboten in zijn buurt (zie screenshot). Volgens de Taiwanese rederij Evergreen Line liep het schip vermoedelijk vast toen 'een plotse wind' het gevaarte uit koers sloeg.

De Ever Given vaart onder Panamese vlag en is op weg van China naar Rotterdam. Het schip raakte geblokkeerd even voorbij de haven van Suez, de zuidelijke toegangspoort tot het kanaal die de Rode met de Middellandse Zee verbindt.

Het Suezkanaal is ingehuldigd in 1869 en linkt zo de Indische met de Atlantische Oceaan zonder dat schepen onder Afrika door moeten varen. Op de waterweg passeert 10 procent van de internationale maritieme handel. Afgelopen jaar voeren bijna 19.000 vaartuigen door het kanaal.