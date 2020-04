Corona doet meer dan 90 groeilanden aankloppen bij IMF

De Covid-19-pandemie kan de opkomende landen verarmen en zelfs onderuithalen. Alle ingrediënten voor een perfecte storm lijken aanwezig. Al meer dan 90 ontwikkelingslanden en opkomende economieën klopten aan bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

'Natuurlijk stuurden we een sms', zegt Timur, een ex-ondernemer die nu als chauffeur werkt in Ankara. 'Al zeker tien. Dat maakt samen 100 Turkse lira.' Dat laatste bedrag komt overeen met iets meer dan 13 euro. Timur heeft het over de nationale steuncampagne van president Recep Tayyip Erdogan. De sms-campagne moet geld inzamelen voor de armste Turken in tijden van corona.

Dat een regering giften vraagt van de bevolking is tekenend voor een situatie waarin niet alleen Turkije maar een hele groep groeilanden zitten. Zuid-Afrika, Argentinië, Algerije, Brazilië, Angola, Mexico, Egypte... Veel groeilanden hebben het geld niet om de pandemie met enorme steunprogramma’s of helikoptergeld door te komen. Het is niet ondenkbaar dat hun economieën bezwijken.

Een samenloop van omstandigheden kan de perfecte storm op gang brengen. Het eerste probleem: buitenlandse deviezenreserves.

Olie, gas en koper

Sinds de uitbraak van corona in Europa en de VS daalt de vraag naar grondstoffen als olie, gas en koper. Een ramp voor landen als Algerije en Angola. Hun inkomsten uit export zijn voor 85 procent afhankelijk van olie en gas. Ook exportlanden die geen grondstoffen exporteren, zoals Turkije, zien hun voorraad buitenlandse deviezen dalen door de krimpende internationale vraag. Een totaal andere situatie dan tijdens de financieel-economische crisis van 2008. Toen stegen de grondstoffenprijzen en bleven de opkomende economieën van het ergste gespaard.

2.500 miljard IMF-steun Volgens het IMF hebben de opkomende landen als gevolg van de coronacrisis 2.500 miljard dollar steun nodig.

In een ‘normale’ situatie is er nog altijd het massatoerisme. Maar ook dat valt helemaal weg. Geen miljoenen toeristen meer in Antalya of Sharm-el-Sheikh die de euro’s en de dollars laten rollen. Het volledige voorjaars- en zomerseizoen valt in het water. Voor landen als Turkije en Egypte is dat een ramp.

En er is de kapitaalvlucht. Aangevuurd door onzekerheid dumpen internationale beleggers massaal staatsobligaties en aandelen uit opkomende markten. ‘De grootste kapitaalvlucht ooit’, zei IMF-baas Kristalina Georgieva daarover.

‘Niet buigen’

Uiteraard woedt het virus ook in de groeilanden zelf. Net als bij ons zet dat een enorme druk op de gezondheidssystemen. Al is het ‘blijf in je kot’-devies vooral op het lijf geschreven van rijke landen met veerkrachtige economieën en een brede middenklasse. Veel groeilanden hebben onvoldoende geld om een stilstand van de economie te bekostigen. Miljoenen mensen dreigen zonder een inkomen te vallen.

Turkije zal niet buigen voor het Internationaal Monetair Fonds. Recep Tayyip Erdogan President van Turkije

Nu al wankelen valuta’s. De Indiase roepi, de Mexicaanse peso en de Turkse lira beleven erg moeilijke dagen en beterschap lijkt niet in zicht. De devaluatie verarmt de bevolking. Exportbedrijven met schulden in euro’s of dollars dreigen in de problemen te komen. Faillissementen en hogere werkloosheid loeren om de hoek. Een erg prille middenklasse dreigt weer in de armoede te belanden. Sociale onrust blijft bovendien zelden zonder politieke gevolgen.

Dubbel zoveel als in 2008

Overheden zijn daarom naarstig op zoek naar geld. Al meer dan 90 landen klopten voor hulp aan bij het IMF. Dat is dubbel zoveel als tijdens de crisis in 2008. 40 procent van hen zijn groeilanden. Volgens IMF-baas Georgieva zullen de opkomende markten 2.500 miljard dollar nodig hebben. ‘Een lage inschatting’, voegt ze daaraan toe.

Ondertussen kregen al 77 ontwikkelingslanden van de G20-landen een opschorting van de afbetaling van hun schulden tot het einde van het jaar, waardoor 20 miljard dollar vrijkomt. Het is een geste van ontwikkelde en opkomende landen. Daarnaast is er een beperkte schuldenkwijtschelding van 215 miljoen dollar van het IMF voor 25 arme landen. De impact van beide beslissingen is beperkt. Al komt wel wat geld vrij voor de bestrijding van het virus en de gevolgen ervan.

Peking zal zich proberen in te kopen in bedrijven en sectoren die het moeilijk krijgen, een vooruitzicht dat alarmbellen doet afgaan in nogal wat westerse hoofdsteden.

‘Ook Turkije kan de crisis niet alleen aan’, zegt Timur, die zijn duit in het zakje deed voor de Turkse steuncampagne. Daarmee vat hij de kern van het probleem samen. Maar aankloppen bij het IMF blijft moeilijk in Ankara. Begin deze week sprak Erdogan daarover nog gespierde taal: ‘Turkije zal niet buigen voor een IMF-programma.' Toch zal iets moeten gebeuren. Erdogans inzamelingsactie bracht 218 miljoen euro op. Dat komt boven op een toelage van 140 euro voor de armsten uit het overheidsbudget. Een druppel op een hete plaat.

China

China lijkt economisch minder slecht uit de pandemie te komen. Niet alleen kon het de uitbraak grotendeels beperken tot de provincie Hubei, de crisis in de rijke en opkomende economieën kan China goed uitkomen.