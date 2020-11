Corona doet wereldwijde armoede opnieuw stijgen

De doelstelling van de Verenigde Naties om tegen 2030 de armoede de wereld uit te helpen, krijgt door corona een stevige knauw.

De coronapandemie duwt dit jaar naar schatting 60 miljoen mensen extra onder de armoedegrens van 1,9 dollar per dag, blijkt uit cijfers van de Wereldbank.

Bij een inkrimping van de globale economie volgens het positieve scenario van 5 procent stijgt het aandeel van de wereldbevolking in extreme armoede dit jaar tot boven de 9 procent. In het nachtmerriescenario, waarin de terugval van de economie 8 procent bedraagt, gaat dat zelfs richting 9,5 procent. Voor de coronacrisis was dat nog 8,4 procent. Het is de eerste keer sinds 1998 dat het aandeel mensen in armoede stijgt.

Door het tempo waarin mensen de afgelopen decennia wereldwijd over de armoededrempel sprongen, waren economen nochtans optimistisch over het uitroeien van de armoede tegen 2030. In 1990 leefde nog meer dan een derde van de wereldbevolking onder de armoedegrens, terwijl in 2015 de drempel van 10 procent bereikt werd.