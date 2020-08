Corona wist negen jaar welvaartsgroei uit in Japan

De Japanse economie heeft in het tweede kwartaal een historische klap geïncasseerd. Negen jaar welvaartsgroei is door de coronapandemie uitgewist. Van de grootste economieën ter wereld ontsnapt alleen China aan een recessie.

Het coronavirus heeft ook in de Japanse economie diepe wonden geslagen. In de periode april-juni dook het bruto binnenlands product (bbp) kwartaal op kwartaal 7,8 procent lager. Dat is de grootste krimp sinds het Japanse bureau voor de statistiek in 1980 zijn statistieken volgens de huidige methode begon bij te houden.

De klap komt niet als een verrassing. Net als veel andere landen in de wereld kondigden de Japanse autoriteiten dit voorjaar een lockdown aan om de verspreiding van het longvirus in te dammen. Winkelcentra gingen op slot en de Japanners bleven thuis en hielden de vinger op de knip. De consumptie van gezinnen viel met een nooit geziene 8,2 procent terug.

'Maar ook de export kreeg een forse klap', zegt Takeshi Minami, hoofdeconoom van het Norinchukin Research Institute. Vooral de autosector had het zwaar te verduren. De buitenlandse vraag naar wagens van merken als Mazda en Nissan stuikte in elkaar. Traditioneel is die auto-export een belangrijke pijler van de Japanse economie.

Op de sukkel

Het was het derde kwartaal op rij dat het Aziatische land met negatieve groeicijfers af te rekenen had. De op twee na grootste economie ter wereld raakte eind vorig jaar op de sukkel. De activiteit viel terug door de Amerikaans-Chinese handelsspanningen. En een btw-verhoging remde de kooplust van de gezinnen af. Begin dit jaar kwam daar de coronacrisis bij.

In een klap is Japan negen jaar teruggekatapulteerd in de tijd. Het bbp staat nu op het niveau van april-juni 2011, toen Japan worstelde met de naweeën van twee decennia deflatie en economische stagnatie.

In een poging het tij te keren had premier Shinzo Abe vanaf eind 2012 uitgepakt met zijn 'Abenomics', een beleid gebouwd op drie pijlers. Hij vroeg de centrale bank een soepel monetair beleid te hanteren. Daarnaast poogde hij de economie aan te zwengelen door de overheidsuitgaven gevoelig op te krikken. Ten slotte streefde hij naar structurele hervormingen om de fundamenten te gieten voor duurzame groei.

Lichtpuntjes

Critici betogen dat Abe vooral rond het luik 'structurele hervormingen' te weinig stappen in de goede richting wist te zetten. Maar de op twee na grootste economie ter wereld knoopte de voorbije jaren wel weer aan met een bescheiden groei. Die vooruitgang is nu in een klap tenietgedaan, ondanks het enorme stimuluspakket dat de regering de afgelopen maanden in de steigers zette.

'De bbp-cijfers zijn erg heftig', gaf de Japanse minister van Economie Yasutoshi Nishimura maandag toe. 'Maar er zijn enkele lichtpuntjes.' Hij verwees naar een groei in de consumptie na de versoepeling van de lockdownmaatregelen. Al is het maar de vraag of de gezinnen niet opnieuw in spaarmodus gaan nu het aantal coronabesmettingen weer in de lift zit.

Takeshi Minami, de hoofdeconoom van het Norinchukin Research Institute, verwacht slechts een bescheiden groei in het derde kwartaal. Wereldwijd hebben heel wat landen af te rekenen met een corona-opstoot. Als het slot weer gedeeltelijk op de maatschappij gaat om de trend te keren, kan het nog wel eens een hele tijd duren voor de Japanse export flink aantrekt.

Recessie

'Het herstel verloopt wereldwijd inderdaad erg traag', zegt Minami. 'China is de enige uitzondering.' Tijdens de eerste drie maanden van 2020, toen de coronacrisis er hard toesloeg, dook het Chinese bbp 10 procent lager. Maar in het tweede kwartaal veerde het 11,5 procent op. De Aziatische reus is de enige van de grote wereldeconomieën die aan een recessie ontsnapt.

De Amerikaanse economie kromp tijdens de periode april-juni kwartaal op kwartaal met 9,5 procent. Die daling kwam boven op de terugval met 1,3 procent begin 2020. De eurozone deed het nog een pak slechter: een bbp-daling van 3,6 procent in het eerste kwartaal werd gevolgd door een duik van 12,1 procent in de daaropvolgende periode van drie maanden.