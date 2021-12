De kostprijs van gratis geld

'With less inflation you can buy more stuff', was de quote van Mario Draghi die u gisteren in deze kolommen kon lezen. We kunnen anno 2021 de quote verbasteren tot 'By buying lots of stuff you can buy more inflation'. Dat zullen de cijferaars van onze eigen FOD Economie - kort voor de middag - en het al vermelde Amerikaanse ministerie van Handel vandaag bevestigen. In beide gevallen zal de inflatie zo goed als zeker tot het hoogste peil in meerdere decennia gestegen zijn.