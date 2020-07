Donkere wolken hangen boven nieuwe Noord-Amerikaanse handelsdeal

Een nieuw verdrag regelt sinds woensdag de handel tussen de VS, Canada en Mexico. De deal moet de concurrentiekracht van de regio opkrikken. Maar de funderingen van het akkoord vertonen al barsten.

Exact 26,5 jaar nadat de Verenigde Staten, Canada en Mexico het Noord-Amerikaanse handelsverdrag in de steigers gezet hadden, is die deal weer begraven. Want woensdag heeft Nafta definitief plaats geruimd voor het US-Mexico-Canada Agreement, kortweg USMCA.

De nieuwe deal is er vooral gekomen op instigatie van de Amerikaanse president Donald Trump. Al tijdens de race naar het Witte Huis in 2016 had die Nafta gebrandmerkt als 'de slechtste handelsdeal ooit'. Het verdrag was de miljardair een doorn in het oog omdat dat de VS 'honderdduizenden jobs kost'. 'Ofwel krijgt Nafta een nieuw kleedje, ofwel gaat het akkoord de prullenmand in.'

Donkere wolken

Ruim vier maanden voor de Amerikanen in het stemhokje bepalen of Trump een tweede mandaat krijgt, is Nafta 2.0 een feit. Voortaan is intellectueel eigendomsrecht beter beschermd en gelden duidelijke regels voor digitale handel. Muntmanipulatie is verboden. En over drie tot vijf jaar moet op zijn minst 75 procent van alle onderdelen van voertuigen die in de regio van de band rollen van Noord-Amerikaanse origine zijn. Vandaag is dat 62,5 procent.

USMCA is van kracht maar de champagne bruist allerminst. Mary Lovely Hoogleraar Economie Syracuse University

Van meet af aan hangen donkere wolken boven het nieuwe akkoord. Door de coronapandemie zijn de VS, Mexico en Canada in een diepe recessie weggezakt. De handelsstromen tussen de handelspartners vielen in april terug tot het laagste peil in een decennium.

Meer onheil dreigt. 'USMCA is van kracht, maar de champagne bruist allerminst', zegt Mary Lovely, docent Economie aan de Syracuse University. 'Verschillende problemen loeren om de hoek. Deze handelsdeal kan snel uitmonden in geschillen en hogere handelsbarrières.'

Importtaks

10 procent importtaks op canadees aluminium Trump dreigt, op aansturen van de Amerikaanse aluminiumproducenten, weer 10 procent importtaks te heffen op aluminium uit Canada als de noorderbuur geen exportbeperkingen voor dat metaal oplegt.

Zo dreigt Trump, op aansturen van de Amerikaanse aluminiumproducenten, weer 10 procent importtaks te heffen op aluminium uit Canada als de noorderbuur geen exportbeperkingen voor dat metaal oplegt. De Amerikaanse olie- en gaslobby roept op tot actie tegen Mexico 'omdat dat land het staatsenergiebedrijf Pemex bevoordeelt'. En volgens Canada houdt Mexico zich niet aan de afspraken over hernieuwbare energie.